El PP pide investigar a Gaspar Zarrías por "financiar las actividades delictivas" de Leire Díez y que se registre su lobby

El Partido Popular ha solicitado al juez Arturo Zamarriego que investigue al exdiputado socialista Gaspar Zarrías por "financiar las actividades delictivas" de Leire Díez, la considerada fontanera del PSOE.

Como desveló EL ESPAÑOL, ésta estuvo a sueldo del lobby Zaño Consultora entre junio y octubre del pasado año, cuando trataba de reunir información que perjudicase a ciertos jueces, fiscales y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A raíz de una querella presentada por la asociación Hazte Oír, Zamarriego investiga a Díez por estas supuestas maniobras. Por el momento, se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El PP, acusación popular en esta causa judicial, también solicita que sea registrada la sede de Zaño Sociedad Consultora, ubicada en la calle Doctor Esquerdo (Madrid).

"La señora [Leire] Díez percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español y todavía vinculado a algunos de sus más altos cargos", recuerda el Partido Popular en su escrito.

El PP justifica su petición de registro de la sede de Zaño Consultores "en la medida en que existe una evidente coincidencia temporal entre la contratación de la señora Díez por el lobby administrado por el señor Zarrías y las conductas indiciariamente delictivas que se le atribuyen".

"Resulta útil, pertinente y necesario para el adecuado esclarecimiento de los hechos", señala el escrito.

En concreto, el Partido Popular pretende que se obtenga el contrato de trabajo firmado por la fontanera, sus nóminas y "los correos electrónicos de la señora Díez y la consultora o cualquier correo relativo a su trabajo para dicha consultora".

Gaspar Zarrías fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado en el caso de los ERE de Andalucía.

Esta pena, impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, fue ratificada después por el Tribunal Supremo, al ser considerado como uno de los principales responsables de la trama.

Fue el último de los dirigentes socialistas a los que el Tribunal Constitucional anuló la condena. Zarrías quedó exonerado el 17 de julio de 2024, cuando pagaba la nómina de Díez.

En conversación con este diario, el dirigente socialista admitió a este diario que, de hecho, el trabajo de la fontanera en su lobby tenía que ver con los ERE. "Vino a verme porque tenía información sobre el caso y la contraté para que investigara sobre ello", manifestó.

Zaño Sociedad Consultora sólo cuenta con cinco empleados y factura más de un millón de euros al año sin web, redes sociales ni publicidad alguna.

Leire Díez, en el Senado. Efe

Está estrechamente vinculada al PSOE. En esta compañía también ha trabajado la dirigente Anabel Mateos, actual secretaria de Municipios del Litoral en la Ejecutiva de Pedro Sánchez y también esposa del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

En su escrito, el PP también pide que declare como testigo en el Juzgado el constructor José Ruz.

Este empresario, administrador de Levantina, Ingeniería y Construcción, está siendo investigado por el Tribunal Supremo, en la misma causa en la que lo están los exidirigentes del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Ruz pagó 36.300 euros al lobby de Zarrías en el ejercicio 2022. "Una transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación", señala el PP.

En partido también ha solicitado al juez Zamarriego que recabe, de existir, todos los correos electrónicos entre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y vinculado a Díez, y la Zaño Sociedad Consultora.