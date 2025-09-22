La 'número dos' de García Ortiz pide al Supremo que le absuelva: niega que filtrara el 'mail' del novio de Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado al TS la absolución de su superior directo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En un escrito fechado el pasado 15 de septiembre, Sánchez Conde niega que éste tuviese "intervención" alguna en la filtración a la prensa de un correo electrónico firmado por uno de los abogados de Alberto González Amador.

Este empresario es novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en dicho e-mail, su letrado Carlos Neira admitía a la Fiscalía de Delitos Económicos que su cliente había cometido dos delitos fiscales.

Desde la publicación, por parte de medios afines al Gobierno, del contenido de dicho correo, en marzo de 2024, destacados miembros del Ejecutivo y del PSOE lo han esgrimido para atacar a Ayuso.

También, para tildar a González Amador de "delincuente confeso" o "defraudador confeso".

En su escrito, Sánchez Conde señala que "la información contenida [en ese correo electrónico] ya era conocida por personas con anterioridad a que el Excelentísimo señor fiscal general del Estado adquirió conocimiento de la misma".

El Supremo juzgará a García Ortiz por estos hechos, lo que supondrá la situación inédita en la historia de España de presenciar al máximo responsable de la Fiscalía sentado en el banquillo de los acusados.

Sánchez Conde solicita en su escrito que declaren en ese juicio, como testigos, González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el abogado Carlos Neira y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, a quien el letrado dirigió el mail filtrado. También, varios periodistas y dos agentes de la Guardia Civil.

Juicio al fiscal general

Álvaro García Ortiz irá a juicio en los próximos meses por haber filtrado a la prensa, supuestamente, información de González Amador. El novio de Ayuso pide para él cuatro años de prisión.

El juez que ha investigado esta causa, Ángel Hurtado, señaló en una resolución que la "difusión indiscriminada" del citado correo dio pie a que al empresario "se le considere un delincuente o defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva".

En dicho e-mail, Carlos Neira reconocía que, "ciertamente, se han cometido dos delitos fiscales". A renglón seguido, el letrado ofrecía al fiscal Salto la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad, mediante el pago de una multa que evitara una pena de prisión a su cliente.

Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, las misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes "de arriba" para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio. — MÁR (@marodriguezb) March 13, 2024

A las 21:29 del 13 de marzo de 2024, el diario El Mundo publicó que era la Fiscalía la que ofrecía este pacto al novio de Ayuso. No era cierto, sucedió al revés.

Esa misma noche, Miguel Ángel Rodríguez señaló en la red social Twitter que la Fiscalía había retirado su oferta "por órdenes de arriba".

Ya el día 14 por la mañana, la Fiscalía emitió un comunicado desmintiendo ambas aseveraciones. El difundido contenía extractos literales y detalles de las comunicaciones entre Neira y Salto.

Sánchez Conde, en el escrito enviado al Supremo, también descarta que García Ortiz cometiese delito alguno al ordenar la publicación de dicha nota de prensa.

"Contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos. Eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquélla y demostraban que el fiscal responsable del asunto [Julián Salto] se había atendido escrupulosamente a sus deberes profesionales", señala la teniente fiscal del Supremo.