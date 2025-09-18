El 'mail' que cuestiona la versión de Mouliaá contra Errejón: "Ella nos lo contó todo con detalle. Todo perfectamente normal"

El juez Adolfo Carretero, que investiga la denuncia de agresión sexual interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, ha cotejado esta mañana los mensajes y correos electrónicos mencionados durante su declaración judicial por el anfitrión de la fiesta en la que se habrían producido los hechos el 8 de octubre de 2021.

Borja V., y su esposa, Soraya G., que eran amigos de Mouliaá, contradijeron el pasado 20 de junio ante el juez la versión de la denunciante: no vieron nada anormal durante la fiesta ni que el exportavoz de Sumar la agarrara "fuertemente" del brazo para llevarla a una habitación. Ella no estaba "muy ebria", como dijo Mouliaá, que no mencionó esa circunstancia en su denuncia, presentada tres años después de los hechos. Y ambos se marcharon juntos de forma tranquila y no precipitada.

Ahora un correo electrónico enviado por Borja V. a Errejón el 25 de octubre de 2024 añade nuevos elementos.

El documento, escrito el día que trascendió el contenido de la denuncia de Mouliaá, menciona que Borja y su mujer conocieron "de primera mano" lo sucedido porque Mouliaá "nos lo contó con todo detalle".

También menciona que la actriz ya acusó a su exmarido por supuestas relaciones sexuales no consentidas. El procedimiento fue archivado.

"Hola, Íñigo. Soy Borja, te escribo desde Australia porque acabo de enterarme de las acusaciones por parte de Elisa aquella noche que estuviste en mi casa en [sic] cerca de Ponzano", dice el correo al que ha accedido hoy el juez instructor.

"Ya siento que esto esté ocurriendo. Es verdaderamente lamentable", proseguía Borja V.

"Tanto Soraya como yo, aparte de estar presentes, conocemos la historia de primera mano porque Elisa nos lo contó todo con detalle y nos llamó al día siguiente. Todo perfectamente normal. Aquí estamos para lo que necesites".

"Pero la razón fundamental por la que te escribo", añadía, "es porque Elisa ya intentó acudar [sic] a su exmarido de abuso sexual y le llevó a juicio".

"La jugada le salió tan mal que creo que hasta tuvo que pagar una buena suma de dinero. Puedo enterarme bien de todo ya que su exmarido es un gran amigo nuestro y la razón por la que no tenemos ya relación con Elisa", informaba a Errejón.

"Imagino que ya habrá alguien investigando a Elisa y saldrá a la luz, lo cual hace de su acción muy estúpida. No es casualidad que la familia de su exmarido tiene una gran fortuna y que le amenazaba pidiéndole mucho dinero en la separación y utilizando todos los sucios métodos posibles", relataba el testigo.

"En fin, aquí estamos (en Australia) si necesitas algo. Un abrazo y mucha suerte", finalizaba.

Durante los meses anteriores a las declaraciones de Borja V. y Soraya G. ante el juez, Elisa Mouliaá se dirigió a la segunda con reiterados mensajes de Whatsapp para que no contradijera su versión.

Mensajes de Mouliaá a la testigo Soraya G.

Captura Mensajes de Elisa Mouliaá a Soraya G.

Además de mensajes, Mouliaá envió a la testigo varios audios en el mismo sentido: lo que tenía que declarar al juez y lo que no.

"Lo que a mí me jode, tía, es que cojas y digas que no, que yo estaba súper feliz, que no sé qué. Que me fui con el súper happy. Da igual, tía. ¡¿Tú no te das cuenta que eso puede ir en mi contra?! ¿Tú no puedes decir que no te enteraste de nada y ya está, que no te diste cuenta de nada? Pero no digas movidas que puedan ir en mi contra ¿¿entiendes??", dice la denunciante en uno de esos audios.

Soraya G. respondió a Mouliaá que "me mandas mensajes constantemente con pantallazos, claramente, porque quieres que yo testifique a tu favor. Y yo no es que testifique a tu favor o en tu contra, yo testifico lo que yo viví”.

Mensajes de la testigo Soraya G. a Elisa Mouliaá.

La defensa de Errejón ha pedido al juez, sin éxito, que deduzca testimonio contra Mouliaá por su "actitud coactiva y amenazante" a la testigo.

La negativa del juez ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.