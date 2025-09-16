El fiscal reprocha a la defensa de Cerdán que se escude en su tarea política para pretender "sustraerse a la investigación"

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido al instructor del Tribunal Supremo que rechace el recurso de la defensa de Santos Cerdán contra su prisión preventiva, tal como adelantó EL ESPAÑOL, ante la falta de "argumentos nuevos" que permitan modificar esa situación.

Luzón sale al paso en su informe de las alusiones de los abogados de Cerdán, Jacobo Teijelo y Benet Salellas, a que estamos ante una investigación de origen espurio y de carácter político.

Según los abogados, "por su actividad como alto responsable del principal partido del Gobierno, Cerdán ha sido el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado".

"Utilizar litigios penales para influir en la acción de gobierno es un uso perverso del derecho", llegaron a afirmar los letrados en el escrito de petición de libertad.

El fiscal considera que son "impertinentes consideraciones políticas y abiertamente especulativas".

"Se atribuyen gratuitamente intenciones espurias a la unidad policial, a la Fiscalía Anticorrupción y al propio magistrado instructor, a quien se reprocha hacer un uso instrumental del derecho", critica.

"Se viene a descalificar globalmente una instrucción que solo podemos calificar, hasta la fecha, de

modélica, por más que afecte a un relevante político cuya representación procesal parece que pretende esgrimir tal condición para sustraerse a la ineludible investigación de su presunta participación en graves conductas de corrupción", añade el fiscal.

Luzón subraya que los hechos que se imputan al exsecretario de Organización del PSOE "están perfectamente delimitados" y se refieren a su intervención, en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, en una trama para obtener comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas.

Rechaza, por tanto, que se trate de una causa prospectiva.

También contesta a las supuestas irregularidades alegadas por la defensa.

Así, niega que se haya quebrado la cadena de custodia del volcado de los teléfonos móviles intervenidos a Koldo García, en los que se encontraron mensajes y grabaciones que constituyen un importante elemento incriminatorio contra Cerdán.

Según la defensa, "las bolsas que contenían las evidencias [audios y mensajes] según el acta del volcado efectuado en el Tribunal Supremo no son las mismas que figuraban en las actas de entrada y registro en las que se incautaron los dispositivos, los números de precinto son distintos"

El fiscal explica que en las diligencias previas tramitadas por la Audiencia Nacional -órgano que acordó el registro de la casa de Koldo García- "figura la diligencia de remisión al cloud de todas las evidencias digitales intervenidas que, previamente, habían sido clonadas para poder proceder a su análisis e informe".

La razón de que el número de precinto de la entrada y registro y el del volcado en el Tribunal Supremo no coincidan obedece a que "el primero de los precintos tuvo que ser roto en el Juzgado para proceder al clonado del dispositivo que, una vez concluido, fue depositado en una nueva bolsa de precinto con, lógicamente, un nuevo número de precinto", explica el fiscal jefe anticorrupción.

"Todas estas vicisitudes se recogen de manera particular en un acta, permaneciendo así garantizada la cadena de custodia de todas las evidencias", afirma.

Respecto a la supuesta manipulación de esos audios, Luzón resalta que las grabaciones "aparecen completas, sin saltos ni supresiones, se extienden a lo largo de varios años, resultan en la mayor parte de los casos inequívocas y aparecen relacionadas con otro abundante material documental".

"Es comprensible el empeño de la representación del investigado en desacreditar las conversaciones grabadas, a la vista de su alto contenido incriminatorio", dice el fiscal.

Pero reprocha a la defensa que no acabe de concretar la razón de su impugnación: "¿son incompletas? ¿están descontextualizadas?¿no se reconoce la intervención de Santos Cerdán en ellas? ¿no se produjeron? ¿son reales pero fueron ilícitamente obtenidas? ¿no las grabó Koldo García o sí lo hizo pero siguiendo instrucciones de la Guardia Civil? ¿las grabó acaso la propia fuerza policial o bien las manipuló después…?"

"Suponemos que en ulteriores fases del procedimiento la defensa de Santos Cerdán decidirá por cuál de estos caminos que sucesiva y hasta simultáneamente explora desea seguir transitando", ironiza.