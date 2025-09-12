La asistente de Begoña Gómez se suma al fiscal y pide anular la orden del juez de investigar los 'e-mails' de la mujer de Sánchez

Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, ha solicitado anular la orden del juez Juan Carlos Peinado de investigar todos los correos electrónicos de la mujer de Pedro Sánchez desde 2018.

Así consta en un escrito, firmado por su abogado, José María de Pablo, y dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid. Este tribunal, jerárquicamente superior a Peinado, puede revocar las decisiones de éste o, por contra, avalarlas.

Este juez investiga a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez en el conocido como caso Begoña. El pasado 3 de septiembre, ordenó a Moncloa que le entregara una copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos por la esposa de Sánchez desde que éste se convirtió en presidente del Gobierno, en 2018.

Peinado analiza si se produjo un delito de malversación con el hecho de que Álvarez realizase varias gestiones en favor de los negocios privados de Gómez, de quien es amiga. La propia esposa de Pedro Sánchez reconoció, en sede judicial, estos "favores excepcionales".

En su escrito —con el que se adhiere a la postura de la Fiscalía, también contraria a investigar siete años de intercambio de e-mails—, el abogado de Álvarez critica la "ausencia de motivación" de la decisión de Peinado.

"El acceso a siete años de correos electrónicos supone una medida restrictiva de derechos fundamentales. (...) En este caso, como en tantas resoluciones restrictivas de derechos dictadas en la presente causa, no es que estemos ante una motivación insuficiente; simplemente, la motivación no existe", señala el escrito firmado por De Pablo.

El letrado defensor, además, recalca que, a su juicio, las únicas dos opciones que podría adoptar la Audiencia madrileña son: uno, considerar que la orden de Peinado está suficientemente motivada y, dos, anularla si no lo está.

"Consideramos, respetuosamente, que suplir la ausencia de motivación (...) con una novedosa motivación elaborada ex novo por el tribunal [encargado de resolver el recurso] es fuente de indefensión", señala el abogado.

Con este escrito, la defensa de Álvarez se adhiere al recurso que también presentó la Fiscalía contra la orden de Peinado de investigar los e-mails de Gómez desde 2018.

El fiscal, por su parte, consideró "absolutamente desmesurada" la decisión del juez. Criticó, además, que la plasmara en una providencia y no en un auto. La primera es una resolución no tan motivada como la segunda.