Leire Díez dijo al guardia civil del caso Koldo que tuvo acceso a las comunicaciones de Aldama con su abogado en la cárcel

Leire Díez dijo a Rubén Villalba, guardia civil imputado en el caso Koldo, que había tenido acceso a las comunicaciones de Víctor de Aldama con su abogado, José Antonio Choclán, en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Las actas redactadas por el comandante de sus reuniones con la fontanera del PSOE reflejan la confesión del espionaje al empresario y su preocupación por conocer la información que Aldama poseía contra el Gobierno.

Si la confesión de Díez fuera cierta, significaría que se habrían violado los derechos fundamentales del empresario durante su estancia en la cárcel.

La fontanera del PSOE también inició después una campaña de desprestigio contra el bufete que representa a Aldama a la vez que buscaba trapos sucios para atacar a jueces, a fiscales y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Díez tuvo una reunión con Rubén Villalba el pasado 10 de marzo en un restaurante de Leganés (Madrid). El diario El Mundo publicó imágenes de ese encuentro.

Al igual que en su cita con el que fuera número 2 de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, Díez afirmó en nombre de "Ferraz" y que estaban "en comunicación con Moncloa".

La fontanera, que colaboraba con Santos Cerdán en aquel momento, ofreció al comandante Villalba rehabilitarle a cambio de información sobre la Guardia Civil que pudiera anular las diferentes causas en las que se investiga a altos cargos del Gobierno y del PSOE.

Cerdán encargó a Díez la investigación de Aldama cuando supo que la UCO preparaba un informe sobre él. En la actualidad, el exsecretario de Organización del PSOE se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real.

En el mes de marzo, en El Programa de Ana Rosa, Aldama denunció que Cerdán había puesto a "tres fontaneros" a trabajar contra él para lograr que empresarios declarasen contra el investigado en el caso Koldo y así regresara a prisión.

Aldama dio los nombres del empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y la socialista, hasta entonces desconocida, Leire Díez como "los fontaneros de Cerdán".

El exsecretario de Organización del PSOE lo desmintió en el Congreso de los Diputados y anunció una querella contra Aldama.

Sin embargo, meses después se conocieron las reuniones de Leire Díez con varios imputados de la trama de hidrocarburos en las que pidió información contra jueces, fiscales, guardia civiles y Aldama por ser molestos para el Gobierno.

El registro de la cárcel de Soto del Real (Madrid) también confirmó que Aldama recibió la visita de dos personas sin identificar. El empresario aseguró que quisieron "comprar" su silencio.

El empresario mantuvo esta cita el 15 de noviembre de 2024, según consta en el libro de visitas de la prisión del Soto del Real al que tuvo acceso el programa En Boca de Todos y según pudo confirmar EL ESPAÑOL.

Según Aldama, estas personas se identificaron como "policías" y aseguró que "el Gobierno" estaba detrás de esta operación, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quería que colaborara con la Justicia.