La Audiencia Nacional abre diligencias por los altercados propalestinos contra los ciclistas israelíes en La Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto diligencias debido a los ataques, cometidos por individuos propalestinos, contra el equipo ciclista israelí en La Vuelta.

Pedraz recibió la denuncia de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por supuestos delitos de odio, contra la seguridad vial y desórdenes públicos, entre otros.

"Los hechos [narrados por ACOM en su denuncia] presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", señala Pedraz en un auto fechado este miércoles, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El juez, de forma urgente, pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es el organismo competente para investigar estos hechos y sobre las medidas cautelares solicitadas por la organización proisraelí.

Entre otras, ACOM solicitó la suspensión de La Vuelta 2025.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

