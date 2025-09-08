Una juez abre diligencias por la petición de Ábalos de prohibir la entrevista de su exmujer, Carolina Perles, en Telecinco

Una juez ha abierto diligencias a raíz de la petición del exministro José Luis Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista que su exmujer, Carolina Perles, ha concedido a un programa de Telecinco.

La magistrada María Luisa Prieto, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, también ha remitido la denuncia de Ábalos a la Guardia Civil antes de tomar una decisión.

El exministro interpuso una denuncia contra Mediaset España, empresa a la que pertenece Telecinco, por un supuesto delito contra el honor.

También solicitó que los periodistas de la cadena tuvieran una orden de alejamiento de 500 metros respecto de su domicilio.

Por el momento, la juez ha abierto diligencias previas, en una resolución fechada el pasado viernes, y ordena remitir a la Benemérita una copia de la denuncia del político "para resolver respecto de la prohibición de emitir la entrevista o, subsidiariamente, de difundirla hasta que finalice la instrucción" del llamado caso Ábalos, en el que éste está siendo investigado en el Tribunal Supremo.

La emisión de la entrevista de Perles en Telecinco está prevista para este mismo lunes, a las once de la noche.

El programa está titulado El precio de la corrupción. En las imágenes que ya se han hecho públicas, se escucha a la exmujer de Ábalos expresar lo siguiente: "Si José cae, no va a caer solo. Estoy convencida de que morirá matando".

"Probablemente, el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", sentencia Perles mirando a cámara.

Cuando el periodista Santi Acosta, autor de la entrevista, le pregunta sobre los gastos y bienes del exministro, quien fue su marido desde 2008 a 2021, la mujer contesta: "Que miren en su pasaporte, porque después de dejar de ser ministro no ha parado de viajar".

"Yo presencié una llamada donde el presidente [Pedro Sánchez] le dijo que qué pasaba, que si iba por libre. Le llamaba prácticamente todos los días", asegura también en la entrevista.

"Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado. Estoy en recuperarme yo y recuperar mi vida", finaliza el clip promocional del programa.

El pasado viernes, Ábalos solicitó al Tribunal Supremo que interrogase como testigo a su exmujer. Sin embargo, tan sólo cuatro horas más tarde de dicha petición, el abogado del exministro, José Aníbal Álvarez, presentó un escrito en el que anulaba dicha solicitud.

Así las cosas, ahora, será la juez María Luisa Prieto la que deba decidir si ordena la medida cautelar que solicita Ábalos en su denuncia: la prohibición de la entrevista de su mujer en Telecinco, que, a juicio del exministro, daña su honor.