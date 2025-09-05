"Si estoy aquí como fiscal general es porque creo en la Justicia. Y en la verdad", dice García Ortiz ante el Rey y el TS

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha expresado esta mañana ante el Rey y los miembros del Tribunal Supremo -siete de los cuales van a juzgarle en los próximos meses- su confianza en el sistema judicial. "Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la Justicia", ha asegurado.

"Y también en la verdad", ha añadido nada más empezar su intervencion en la solemne ceremonia de apertura del año judicial.

Con la presidentadel Tribunal Supremo, Isabel Perelló, a su derecha, el presidente de la Sala que va a juzgarle, a su izquierda, García Ortiz ha empezado su intervención dejando claro que su presencia en esta ceremonia es obligada por la ley. "Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí, en este acto solemne y reglado presidido por el jefe del Estado".

"Y participar como dispone la Ley en la apertura de un nuevo curso judicial en España", ha añadido.

"Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesa", ha dicho en alusión al hecho de que se encuentra encausado por un supuesto delito de revelación de secretos por el que se va a tener que sentar en el banquillo de la Sala Penal del Supremo.

"Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse", ha indicado García Ortiz.

"Y solo haré una mención al respecto en este discurso: si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", ha manifestado.

A continuación ha introducido la tesis que explica por qué se mantiene en su cargo, en lugar de dimitir, tal como le han pedido amplios sectores de la carrera fiscal "creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes", ha dicho.

El Gobierno y del fiscal general consideran que no se puede ceder ante una querella que consideran espuria y sin fundamento, ya que ello debilitaría al responsable del Ministerio Público al dejarle en manos de cualquier querellante.

"Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales", ha dicho García Ortiz antes de adentrarse en las cifras de evolución de la criminalidad.