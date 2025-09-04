El juez pregunta al PSOE y al Congreso cuánto pagaron a Santos Cerdán para que la UCO finalice su informe patrimonial

El juez Leopoldo Puente ha solicitado al PSOE y al Congreso de los Diputados que le comunique, en un plazo de siete días, qué cantidades pagaron a Santos Cerdán, el ex número tres del partido.

El magistrado también ha realizado esta solicitud al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagro, localidad natal del político.

Así consta en una resolución, fechada este jueves. En un oficio previo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitaba estas diligencias al juez, a fin de concluir el informe sobre el patrimonio de Cerdán.

Por ello, el juez lo autoriza y ordena que el Partido Socialista, la Cámara Baja, el consistorio y las Cortes navarras faciliten dicha información.

Puente también ha reclamado la misma información —los pagos efectuados— al PSOE y al Congreso respecto de Koldo García, el principal asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes.

En esta causa, junto a varios empresarios, están siendo investigados por el Supremo los tres: Koldo, Ábalos y Cerdán.

Este último, ex número tres del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, es el único que permanece en prisión. El juez le envió a la cárcel, de forma provisional, como supuesto líder de una red criminal dedicada al cobro de comisiones ilegales y al amaño de obras públicas.

Koldo y Ábalos

En su resolución, fechada este mismo jueves, el magistrado Puente explica que ha reclamado cuantificar el dinero que Koldo García cobró del Congreso y del Partido Socialista por si, finalmente, esas cantidades tuvieran a Ábalos de beneficiario.

"Resulta preciso conocer si dichos pagos, u otros que pudieran haberse realizado, tenían por objeto abonar al propio don Koldo García, o a su entorno familiar más próximo, (...) gastos o servicios propios o si los ingresos se destinaban u obedecían a gastos o servicios generados o desarrollados por el propio señor Ábalos", explica el juez en su auto.

