El Colegio de Abogados de Madrid pide 4 años de prisión para García Ortiz por "filtrar" el correo del novio de Ayuso

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) solicita una pena de cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así lo expresa en su escrito de acusación del ICAM, que ejerce la acusación popular en la causa judicial en la que García Ortiz ha sido investigado y que ahora enfila el juicio.

Con bastante probabilidad, el máximo responsable del Ministerio Público se sentará en el banquillo, acusado de haber filtrado a la prensa el correo electrónico en el que Carlos Neira, abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitió que su cliente había cometido dos delitos fiscales.

