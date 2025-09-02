El juicio por el espionaje a Bárcenas adelanta su fecha y coincidirá con la precampaña prevista de las andaluzas

El juicio de la Operación Kitchen se celebrará durante abril y mayo de 2026. Coincidirá, por tanto y de lleno, con la precampaña de las elecciones andaluzas, previstas, "como muy tarde", para junio de ese año, según fuentes de la Junta.

Hasta ahora, el juicio de la Kitchen estaba señalado, sin fechas concretas, entre mayo y junio de 2026. Pero el tribunal ha adelantado su inicio, "por necesidades del servicio", al 6 de abril del próximo año.

Serán 32 sesiones, repartidas en ambos meses, de la siguiente forma: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de abril y 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de mayo.

La Operación Kitchen es el nombre que recibe el supuesto dispositivo parapolicial destinado, mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, a espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, y a robarle documentación.

De hecho, el expresidente del Ejecutivo y de los populares será uno de los testigos de este juicio, que se celebrará en dos de las sedes de la Audiencia Nacional.

En primer lugar, en la situada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. En segundo lugar, en la situada en Madrid capital, en la calle García Gutiérrez, a sólo unos metros de la sede del Partido Popular, ubicada en la calle Génova.

Además de Rajoy, está previsto que testifiquen: la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; los exsecretarios generales del PP María Dolores de Cospedal o Javier Arenas, o el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

Cospedal, asimismo, también fue ministra de Defensa y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.

Los acusados

En el caso Kitchen, que es una de las piezas del llamado caso Villarejo, están acusados: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado, Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el exrresponsable de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), Marcelino Martín Blas.

También se sentarán en el banquillo: el excomisario de la Policía José Manuel Villarejo, el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos; el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo y los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano y el antiguo jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) José Luis Olivera.

Los delitos que se han investigado en esta causa son los de: malversación de caudales públicos, prevaricación, encubrimiento, cohecho, allanamiento de morada, amenazas, coacciones.

No será juzgado el comisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo, quien fue apartado de la causa por el ictus que sufrió.

Sí declararán, en calidad de "perjudicados" el propio Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, el cantante del grupo Taburete Guillermo Bárcenas, apodado Willy.

Precampaña andaluza

Por el momento y "como tarde", las elecciones andaluzas están previstas para el mes de mayo de 2026, tal como indican las citadas fuentes de la Junta. Sin embargo, el inicio de curso político ya había disparado los rumores de un posible "adelanto técnico".

Así lo reveló a este diario el entorno de Juanma Moreno: "El mes de mayo puede ser el más adecuado", porque en junio ya hace demasiado calor en la región.

Y además, ello permitiría formar un gobierno antes del receso vacacional que fuese funcional desde el primer momento.

En ese caso, las 32 sesiones del juicio de la Kitchen podrían coincidir de pleno con una campaña electoral clave para el PP de Moreno... y para Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del partido necesita de un gran resultado en Andalucía, que renueve la mayoría absoluta, y que apuntale así su camino a la Moncloa.

En todo caso, desde el PP andaluz también se ha deslizado la posibilidad de un superdomingo "en la fecha que sea", si es que Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales "porque no pueda resistir la oleada de casos de corrupción que cercan a su entorno político, personal y familiar".

Y es que, aunque la Kitchen también sea, efectivamente, un procedimiento sobre corrupción (en este caso, del PP), el actual equipo directivo de Génova da por amortizadas todas las responsabilidades políticas del asunto.

Sostienen que "aquello ya lo pagó el partido, con la salida de [Rajoy del entonces] Gobierno y con un batacazo en las urnas". El PP cayó hasta los 66 escaños en 2019.

"Ahora, con Feijóo, tanto las estrecheces electorales como la corrupción, han quedado atrás", subrayan hoy desde Génova.