La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza el USB que Leire Díez entregó al PSOE con carpetas sobre jueces y fiscales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza el pendrive que la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, el pasado mes de junio a la formación política.

Tal y como avanzó entonces EL ESPAÑOL, dicho USB contiene carpetas con información sobre jueces y fiscales.

Entre ellos, el magistrado Juan Carlos Peinado, quien investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o los fiscales José Grinda o el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Una vez el pendrive fue entregado al PSOE, miembros del partido depositaron una copia en la Fiscalía General del Estado (FGE). La FGE la ha derivado ahora a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tal y como ha avanzado La Razón y confirmado EL ESPAÑOL.

Leire Díez, exmilitante del PSOE, está ya siendo investigada por un Juzgado de Madrid por las presuntas maniobras que realizó para tratar de boicotear causas judiciales que afectasen al entorno de Pedro Sánchez.

Entre otros asuntos, se dedicó a recabar información sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fuerza actuante en el llamado caso Begoña, así como en la causa judicial por la que irá a juicio David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, o en la que están investigados el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En concreto, la llamada fontanera centró sus esfuerzos en el excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, y en el teniente coronel Antonio Balas.

En una rueda de prensa, no obstante, Díez manifestó que su labor se ciñó a una investigación de carácter periodístico sobre tramas de corrupción económica.

Ahora bien, en varios audios se la escucha interesarse por cuestiones que puedan perjudicar tanto a la UCO como a jueces y fiscales. Asimismo, en determinadas reuniones, se presentaba como emisaria del Gobierno. En otra, incluso, ofrece acuerdos a un investigado en nombre de la Abogacía del Estado.

Además, tal y como publicó EL ESPAÑOL, Leire Díez ofreció a varios medios de comunicación, incluido éste, un vídeo sexual del fiscal anticorrupción Grinda, al que atacan tanto los socialistas como Junts.

Una parte del contenido del pendrive ya se encuentra, precisamente, en manos de la Audiencia Nacional. Forma parte del sumario del llamado caso Villarejo, una macrocausa investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 6.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió estas diligencias, de carácter reservado, a finales del pasado mes de junio. Ahora, estudia si hay indicios de delito en esos audios. Si existe, pero no se considera competente, derivará el asunto a la Fiscalía que considere.

De esta investigación se encargan el fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y su número dos, la teniente fiscal Marta Durántez.