El abogado de Begoña Gómez pide suspender su declaración el 11 de septiembre por motivos de agenda

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid en noviembre. Europa Press

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que aplace el interrogatorio como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, previsto para el próximo 11 de septiembre.

El letrado pide al magistrado que establezca una nueva fecha, ya que ese día tiene fijado otro señalamiento en Arona (Tenerife).

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que la defensa de la esposa de Pedro Sánchez envió el pasado 21 de agosto al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

Tres días antes, el pasado 18 de agosto, Peinado había citado a declarar, para el 11 de septiembre, a Gómez por un supuesto delito de malversación.

La esposa de Pedro Sánchez ya ha acudido cuatro veces al Juzgado a lo largo de la investigación conocida como caso Begoña.

Peinado pretende interrogar de nuevo a la esposa de Sánchez a raíz de la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal en Moncloa.

La instrucción de esta causa ha evidenciado que esta trabajadora realizó labores en favor de los negocios privados de Begoña Gómez. Principalmente, gestiones para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la esposa de Pedro Sánchez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, un centro público.