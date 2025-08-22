El fiscal se opone a prohibir la marcha en favor de los presos de ETA en Bilbao, aunque aboga por que la vigile la Policía

La Fiscalía se opone a que la Audiencia Nacional prohíba una marcha a favor de los presos de ETA que está convocada para este viernes en Bilbao.

Varias asociaciones de víctimas del terrorismo, como la AVT y Dignidad y Justicia, habían denunciado que iba a celebrarse esta manifestación, que consideran que enaltecen el terrorismo y/o humillan a sus damnificados.

Por ello, como medida cautelar, solicitaban a la Audiencia Nacional que la prohibiese. La Fiscalía, sin embargo, se opone. Aún falta por conocer la decisión que toma el juez.

Por su parte, Dignidad y Justicia también denunció, además,otros actos previstos en el marco de la Semana Grande de Bilbao, que consideran que enaltecen el terrorismo y/o humillan a sus víctimas.

Este miércoles, Ismael Moreno, el juez encargado de estudiar las denuncias contra la manifestación a favor de los presos de ETA, pidió a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y la Ertzaintza que elaborasen sendos informes sobre esta marcha.

Una vez recibidos, el magistrado ha dado traslado de los mismos a la Fiscalía y le ha preguntado por su opinión. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Ministerio Público se ha opuesto a la prohibición de la marcha como medida cautelar, solicitada por todas las asociaciones de víctimas del terrorismo denunciantes.

No obstante, la Fiscalía sí aboga por que la Policía vigile el transcurso de la concentración, por si se cometiese algún delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación de las víctimas durante el mismo.

De ser así, los agentes podrían denunciar la comisión de estos ilícitos, lo que podría desembocar en un procedimiento penal contra sus autores o contra los organizadores de la manifestación.

Más actos por los presos

En su denuncia, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, Dignidad y Justicia también relataba que la txosna (caseta) de una de las comparsas bilbaínas exhibe camisetas deportivas, pintadas con rayas negras y blancas, imitando barrotes de una celda, y con los nombres de presos etarras que aún siguen internos.

En los casos de los reos que están en semilibertad, tan sólo cuelga una percha vacía junto a su nombre.

El autor de la denuncia, Daniel Portero, lamenta que entre los homenajeados se encuentran los dos autores materiales del asesinato de su padre, el fiscal Luis Portero, tiroteado por la espalda en el año 2000 en el portal de su propia casa.

