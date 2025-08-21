El CGPJ también investiga una queja contra Peinado por archivar un caso tras olvidar prorrogar su instrucción

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también investiga la queja presentada contra el juez Juan Carlos Peinado por haberse visto obligado a archivar una causa judicial al no haber prorrogado su instrucción como marca la ley.

Así lo ha publicado la Cadena SER y así consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El autor de esta queja es el diputado del PSOE Guillermo Hita, quien es, a su vez, secretario de Justicia de la rama madrileña del partido.

En efecto, Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, archivó la causa judicial en la que estaba investigado el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por las supuestas irregularidades en la concesión de un contrato de publicidad a un medio digital.

La ley obliga a los instructores a prorrogar las investigaciones en tiempo y forma. De lo contrario, una causa judicial está abocada a su archivo. Así ha sucedido en este caso.

A principios de agosto, el CGPJ abrió unas diligencias informativas (una investigación preliminar) a raíz de la queja presentada por Hita. Esta labora le corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde.

Se trata de las segundas diligencias abiertas por el órgano de gobierno de los jueces contra Peinado. Existen otras relativas al interrogatorio realizado por el instructor al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el marco del caso Begoña, en el que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En ambos casos, sucederá lo mismo: tras investigar lo ocurrido, el Consejo tendrá dos opciones. La primera, archivar las diligencias sin sancionar al juez. La segunda, hacerlo, con menor o mayor intensidad.