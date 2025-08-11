El fiscal Stampa asegura que le dijeron que Santos Cerdán iría a la reunión en la que apareció la 'fontanera' del PSOE Leire Díez

Una persona, cuya identidad se reserva, manifestó al fiscal de Madrid Ignacio Stampa que el dirigente socialista Santos Cerdán quería hablar con él para "ofrecerme disculpas, en nombre del Gobierno, por lo mal que se me trató en mi salida de la Fiscalía Anticorrupción".

Así consta en el escrito que Stampa dirigió a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el pasado 27 de mayo para dar cuenta de que el día 7 anterior se reunió en Madrid con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset en un encuentro al que la persona que le había citado le dijo que iba a acudir el entonces secretario de Organización del PSOE.

Santos Cerdán dimitió poco después, el 12 de junio, de sus responsabilidades en el PSOE y también dejó su acta de diputado tras conocerse el informe de la UCO que le implica en una presunta trama de corrupción para adjudicar obras del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones.

Al encuentro con Stampa no acudió Cerdán sino que aparecieron la llamada 'fontanera' del PSOE y Pérez Dolset. Estaban interesados en el que fiscal les diera información interna de la Fiscalía Anticorrupción, tanto de determinadas investigaciones como de fiscales.

Ignacio Stampa, encargado junto a Miguel Serrano de la investigación del 'caso Villarejo', permaneció en la Fiscalía Anticorrupción hasta octubre de 2020. Fue el único de los ocho fiscales en comisión de servicio en esa Fiscalía especial que no accedió a una plaza en titularidad.

La Audiencia Nacional le reconoció el pasado febrero su derecho a una indemnización de 4.000 euros y ha anulado las resoluciones de la Fiscalía General -entonces dirigida por Dolores Delgado- que ampliaron "artificiosamente" unas diligencias de investigación abiertas a Stampa en la Fiscalía Superior de Madrid por una supuesta revelación de secretos del caso Tándem a una abogada de Podemos, que se demostró falsa.

Esas diligencias de investigación fueron utilizadas para no darle la plaza en Anticorrupción. Acabaron siendo archivadas sin responsabilidad alguna para el fiscal, pero ya era tarde: el concurso de destinos había sido resuelto.

La Fiscalía abrió un expediente gubernativo con el escrito de dación de cuenta de Stampa, que es el segundo fiscal anticorrupción contactado por Leire Díaz para obtener información sobre la Fiscalía Anticorrupción a cambio de supuestas ventajas para sus carreras.

El primero fue José Grinda, que denunció un posible intento de soborno tras haber recibido un mensaje de un periodista que le ofreció un destino en el extranjero a cambio de obtener información sensible sobre diferentes causas, como el 'caso 3%', que gira en torno a la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La denuncia de Grinda dio lugar a unas diligencias preprocesales que inicialmente fueron archivadas por la Fiscalía Provincial de Madrid tras haber intentado, infructuosamente, ponerse en contacto con el periodista.

Pero, tras conocerse el escrito de Stampa, la Fiscalía de Madrid ha acordado poner los hechos relatados por ambos fiscales en conocimiento del juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, que el pasado 24 de julio abrió diligencias contra Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Ese proceso, en el que Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre, se debe una denuncia de Hazte Oír en la que se relatan los encuentros que la 'fontanera' del PSOE, Pérez Dolset y el letrado Jacobo Teijelo (abogado defensor de Santos Cerdán) mantuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn, y con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba ofreciéndoles prebendas a cambio de información para "desmontar la Guardia Civil" y "echar por tierra las causas judiciales" que afectan al PSOE.

La denuncia de la Fiscalía de Madrid, basada en los relatos de Grinda y Stampa, fue presentada en el Juzgado de Zamarriego el pasado 21 de julio. Pero en una resolución dictada nueve días después, el juez rechaza acumularla a las diligencias ya abiertas al considerar que "no guardan relación con los hechos denunciados por Hazte Oír".

Zamarriego explica que esas diligencias se centran en que Díez "recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes del PSOE".

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del instructor, con la pretensión de que los hechos relatados por Grinda y Stampa se investiguen en el proceso ya abierto a la 'fontanera' del Partido Socialista.