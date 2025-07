La juez pregunta al hermano de Pedro Sánchez sobre su traslado a Japón a vivir porque quiere valorar si hay "riesgo de fuga"

La juez de instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma, ha requerido a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, para que en un plazo de dos días informe de cualquier cambio de domicilio que haya tenido lugar o que vaya a producirse próximamente y si ello "incide de alguna forma en su disposición a comparecer ante este Juzgado o ante aquel que

en su día conozca de la causa cuantas veces sea citado".

Esa información, adelanta la juez, es necesaria para "valorar si ha existido un cambio

sustancial de las circunstancias que pudiera afectar a la existencia de riesgo de fuga y motivar la adopción de las medidas cautelares que se consideren oportunas".

El requerimiento es consecuencia de un escrito presentado por las acusaciones populares (Manos Limpias, Partido Popular, Iustitia Europa, Hazte Oír, Vox y Abogados Cristianos) en el que aseguran que, de acuerdo con noticias de prensa, el hermano de Pedro Sánchez “tiene proyectado dejar de ser residente en el Reino de España y comenzar a ser residente en el Estado de Japón”.

Las acusaciones populares han pedido a la instructora que, "para el caso de que fuera cierto", acuerde la medida cautelar de retirada del pasaporte con prohibición de abandonar el territorio nacional o, en su defecto, le imponga una fianza de 70.000 euros.

Biedma ha contestado que desde el inicio del procedimiento "se ha evidenciado la

relación de David Sánchez con diversos países extranjeros".

Esa circunstancia consta en su currículum, ya que la mayor parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el extranjero.

Cuando se creó el puesto de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz -cuya adjudicación presuntamente ilícita a David Sánchez centra el procedimiento abierto contra él- se encontraba haciendo un máster en Milán.

Y desde finales de 2021 posee una vivienda en Elvas (Portugal), donde es residente fiscal.

"Esa vinculación con el extranjero, por el momento, no ha sido obstáculo para que David Sánchez comparezca ante este Juzgado las veces que ha sido citado", señala la juez, que recuerda que cualquier investigado o acusado tiene la "obligación fundamental" de estar a disposición del órgano judicial que conoce de su procedimiento "y de no dificultar de

ninguna forma el desarrollo del mismo".

Por ello debe comunicar su domicilio y cualquier cambio del mismo, señala.

Crítica a la defensa

La instructora critica que "la debilidad fáctica atribuida por la defensa de David Sánchez a la petición de la medida cautelar de la acusación popular no se ha remediado por dicha defensa".

Además de oponerse a lo solicitado, la defensa "no ha manifestado, como es su obligación, si su defendido sigue residiendo en Elvas o si ha cambiado su domicilio". Más aún si realmente se ha mudado fuera de la Unión Europea, "por las repercusiones prácticas que dicho hecho puede tener en la tramitación de la causa", subraya.

"El domicilio actual del acusado debe constar en el procedimiento y debe ser su defensa quien aporte los datos relevantes referentes al mismo, pues sin dichos datos no es posible valorar si concurren o no los presupuestos para adoptar la medida cautelar solicitada o cualquier otra que se considere procedente", afirma Biedma.

Por ello, si las informaciones a las que alude la acción popular sobre el traslado de David Sánchez a Japón fueran ciertas, "no debería ser por medio de la prensa como tuviera conocimiento este Juzgado de tal circunstancia", indica la instructora, que señala que "no es válido que la defensa conteste con evasivas, sino que informe con rigurosidad sobre

tal hecho y fundamente las razones por las que no concurre el riesgo de fuga que motivaría la adopción de medidas cautelares necesarias para evitarlo".

"Es más", añade, "si el cambio de residencia es cierto, debió ponerse en conocimiento de este Juzgado de forma inmediata, en cumplimiento de la obligación ya mencionada y como muestra de que dicho cambio no se hace con ninguna finalidad de entorpecer la tramitación de la causa ni de que este Juzgado ni el encargado del enjuiciamiento desconozcan el verdadero paradero del acusado".

Estado del proceso

Las acusaciones populares ya han presentado su escrito de acusación contra David Sánchez; el expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve cargos de la Diputación pacense por delitos de tráfico de influencias y prevaricación en relación con la creación 'a la carta' de un puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios con el objetivo de beneficiar a David Sánchez.

No obstante, la Audiencia Provincial de Badajoz aún debe pronunciarse sobre los recursos interpuestos por la defensa contra la decisión de la instructora de dar por terminada la investigación y ver motivos para llevar a los investigados a juicio.

La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa. A su parecer, la conclusión incriminatoria alcanzada por la instructora "se contradice con diversos hechos o datos objetivos" acreditados en las diligencias practicadas.

Así, el Ministerio Público considera que la juez Biedma "no ofrece explicación plausible alguna acerca de las razones que podrían haber conducido" a Miguel Ángel Gallardo y a otros dos encausados vinculados a la Diputación "a crear de forma ilícita" la plaza lograda por David Sánchez.

La juez, dice la Fiscalía, "se limita a afirmar que 'seguramente' el designio criminal surgió a petición de alguna persona o personas del entorno” del hermano del presidente del Gobierno.

Pero esto es "una conjetura carente de toda base fáctica", afirma la Fiscalía.

"A pesar de la exhaustiva investigación desarrollada", añade, "lo cierto es que no existe un solo indicio que permita afirmar que con anterioridad al 11 de octubre de 2016 [cuando se sacó a concurso la plaza de coordinador de los conservatorios] Gallardo, Cristina Núñez o Elisa Moriano conocieran la existencia de David Sánchez".