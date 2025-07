Koldo García reclamó a Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, mil euros mensuales que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) vincula al pago de comisiones por parte de constructoras.

En los audios de los dispositivos de Koldo a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el exasesor de Ábalos discute con su esposa, Patricia Úriz, sobre cómo tiene que facturar su empresa, Erikapat Consultoría, a la constructora Azvi, a Cruz Guijarro, mano derecha del influencer político Jacobo Pombo, y a Víctor Ábalos.

Azvi es una de las constructoras que pagó mordidas a la trama, según afirmó Víctor de Aldama durante su declaración en el Tribunal Supremo.

Koldo pidió al hijo de Ábalos 1.000€ mensuales ligados por la UCO al pago de constructoras: "Se escaquea de todo"

La conversación tiene lugar el 13 de noviembre de 2023, diez días antes de una de las grabaciones realizadas por Koldo a José Luis Ábalos y en la que el exministro de Transportes reconocía que se había gastado "cuatrocientros y pico mil" en dos años.

En esa grabación, que fue incorporada por la UCO en el informe sobre Santos Cerdán, Koldo le dijo a Ábalos: "¿Tu hijo te ha dicho algo? Le tengo que llamar para decirle que me tiene que ingresar mil pavos al mes. Si me ingresa mil pavos al mes, vuelvo a pagarte la pensión al niño".

Ahora, los audios de Koldo entregados a las partes esta semana reflejan los problemas que tenía con la facturación y cómo reclamó a Víctor Ábalos el pago de 1.000 euros mensuales.

"Le tenemos que hacer una factura de 1.000 cada mes, pero él se escaquea de todo", le dijo Koldo a Patricia Úriz.

Sin embargo, el gran problema del exasesor de Ábalos y su esposa era cómo facturar sin contrato 6.000 euros mensuales a la constructora sevillana Azvi.

Además, Koldo se mostraba preocupado por si Patricia había contado al hijo del exministro sus negocios con Azvi, cuyo presidente es Manuel Contreras Caro.

"Perdona, que te iba a decir si podíamos hacer factura a Azvi sin tener un contrato. Que yo sepa con Cruz (Guijarro) y con Víctor (Ábalos) no tenemos contrato y hemos hecho una factura", preguntó Patricia a Koldo dando origen a la conversación sobre los negocios de la pareja con la constructora sevillana y el hijo del exministro.

"Cuando he hablado con Víctor me ha dicho algo así que teníamos que hacer una factura, y yo le he hablado de la de 6.000, y me ha dicho como que no se refería a esa. No sé a cuál se refería", siguió cuestionando Patricia a su entonces marido.

"A él le teníamos que hacer una factura de 1.000 euros, y era 1.000 euros cada mes. Lo que pasa que, bueno, se escaquea de todo", le contestó Koldo reconociendo en este audio que debía recibir pagos mensuales del hijo de Ábalos.

Víctor de Aldama señaló en el Tribunal Supremo que Víctor Ábalos cobraba mordidas de constructoras a través de su empresa en Colombia, simulando que hacía trabajos para ellas en Sudamérica cuando realmente eran pagos por las gestiones que realizaba el exministro José Luis Ábalos.

En otro momento de la conversación, Koldo se preocupa por si su esposa ha dado información a Víctor Ábalos y Cruz Guijarro, vicepresidente del Global Youth Leadership Forum, sobre los pagos que le realizaba Azvi.

GYLF, un vínculo de la trama

El Global Youth Leadership Forum (GYLF) es un evento que se organiza anualmente en Santander por Jacobo Pombo, ex miembro de Nuevas Generaciones del PP e íntimo amigo de Víctor Ábalos y Koldo García.

Este evento estuvo patrocinado por empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes y fue clausurado por José Luis Ábalos durante su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tanto Koldo como Víctor Ábalos han estado contratados por Jacobo Pombo y Cruz Guijarro para la organización del evento.

Otra de las personas vinculadas a Koldo y Jacobo Pombo que también trabajó para el GYLF de Pombo es Francisco Ortega, director de Seguridad de Correos hasta abril de este año.

Fran Ortega, como se le conoce, es un viejo amigo de Koldo García y colaborador también de la Guardia Civil que ejerció de vínculo entre el exasesor de Ábalos y Pombo.

Además, según indican fuentes del caso a EL ESPAÑOL, Fran Ortega fue también quien propició las reuniones de Koldo con Leire Díez, la fontanera del PSOE con la que había coincidido durante la etapa de ella como directora de Relaciones Institucionales de Correos.

Ortega, tras ser despedido de la empresa pública, ha creado una empresa Ingeniería Crediticia SL para trabajar con México en el sector farmacéutico y enfocada a las "relaciones institucionales federales y estatales y al asesoramiento financiero y legal".

Este exdirector de Seguridad de Correos tiene una estrecha relación tanto con Koldo como con Pombo y Cruz Guijarro.

"Cruz no está metido en lo de Azvi", alertó Koldo a Patricia durante esa conversación del 13 de noviembre de 2023 para que ocultara esta información de la trama.

"No sé cómo hacerlas"

El exasesor de Ábalos estaba preocupado por cómo facturar a la constructora Azvi y que su esposa no diera información a las personas que no estaban al tanto de esa operación.

"No comentes con nadie lo de Azvi, solamente lo que te digo yo. La factura de lo de Azvi lo lleva el hermano de Jacobo (Juan). El problema que tenemos es que el resto las tenemos que hacer nosotros y no sé cómo hacerlas. Lo tenemos que ver porque a partir de ahora las tenemos que hacer nosotros", dijo Koldo a Patricia.

Este audio indicaría que son facturas que no responden a contraprestaciones mercantiles reales, ya que no existe problema alguno cuando hay una compraventa de servicios real.

Los investigadores sostienen que las relaciones del exasesor de Ábalos con constructoras tras su cese se correspondería a la influencia que aún mantendría con altos cargos del Ministerio de Transportes.

"A Víctor no le habrás comentado nada de factura de Azvi de 6.000 euros, ¿no?", preguntó asustado Koldo a Patricia Úriz, ya que quería mantener el negocio con la constructora sevillana a espaldas del hijo de Ábalos.

"Yo a Víctor no. A Cruz sí le he dicho eso, pero como me ha dicho que no sabía a qué me refería le he dicho que me he equivocado. Como sé que tiene que saber lo de Azvi porque está metido en el rollo... pero al resto no le digo nada", contestó Patricia.

Sin embargo, existía un desencuentro entre Koldo y su esposa. El exasesor de Ábalos le insistió en que Cruz Guijarro tampoco estaba "en lo de Azvi" y se mostró preocupado por el error de Patricia.

"Sí claro, si aquí todo el mundo sabe de todo. ¡Hay que diferenciar!", le dijo el que fuera mano derecha de Ábalos a su esposa.

"A Cruz no le comentes nada, solo la factura de Santander. Que diferencies, que no tienes que contar nada más que lo que es de cada uno", insistió a Patricia Uriz.

Estos audios revelan que existían negocios comunes entre los miembros de la trama y que presuntamente el hijo de Ábalos realizaba pagos a Koldo que luego retornaban en parte a su padre.

La UCO está investigando el patrimonio de Víctor Ábalos, así como a sus empresas, en busca de pagos de constructoras que se hubieran visto beneficiadas por su padre durante su etapa como ministro de Transportes.