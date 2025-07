La defensa de Errejón pide al juez que actúe contra Elisa Mouliaá por su "actitud coactiva y amenazante" a una testigo

La defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha pedido al juez Adolfo Carretero que deduzca testimonio contra Elisa Mouliaá por la posible comisión de un delito de obstrucción a la justicia en relación con la "actitud coactiva, amenazante e intimidatoria" que la actriz ha tenido con una testigo.

Ésta, Soraya G., era la propietaria de la vivienda donde se celebró una fiesta durante la que Mouliaá, según ella, fue objeto de una agresión sexual por parte del exportavoz de Sumar hace más de tres años y medio.

En un escrito presentado ayer al Juzgado que investiga los hechos, la defensa del denunciado sostiene que el informe policial del pasado día 3, en el que se analiza el teléfono móvil de Mouliaá, ha desvelado "una conducta coactiva e intimidatoria desplegada por ésta frente a la referida testigo presencial de los hechos investigados, a fin de que secundara su declaración judicial y su denuncia".

El escrito indica que, en la fecha en la que mantuvieron esas conversaciones por Whatsapp, entre febrero y marzo de 2025, Soraya G. ya había sido propuesta como testigo y admitida por el instructor. Declaró el pasado 20 de junio.

"A fin de lograr su espurio objetivo, y ante el miedo a tener que enfrentarse a un eventual procedimiento por denuncia falsa, Elisa Mouliaá acosó y presionó durante días y horas a Soraya G. mediante mensajes de texto y de audio para convencerla de que lo que sucedió la noche del 8 de octubre de 2021 fue lo que la denunciante expuso en sede judicial, a pesar de que la testigo le insistió, firmemente, en que lo que vio, vivió y le narró la propia denunciante en esas fechas fue muy distinto y, desde luego, no era constitutivo de ningún delito".

En su declaración judicial del pasado 20 de junio de 2025, la testigo dijo haberse sentido “intimidada” por Mouliaá, "explicando que su pretensión era 'influir' en su testimonio para que lo modificara, amoldándolo a la su inventada realidad", señala la defensa de Errejón.

"Basta leer la totalidad de los mensajes intercambiados entre ambas, fundamentalmente entre el 4 de febrero y el 7 de marzo del presente año, para verificar el contexto de coacción e intimidación en el que se desarrolla toda la conversación", añade.

"La finalidad de la denunciante era que Soraya G. secundara los hechos denunciados o, por lo menos, no la contradijera, comprobándose que Mouliaá, a medida que avanza la conversación, va subiendo de tono, tanto de forma verbal como por escrito, llegando a los insultos".

Mensajes de Mouliaá a la testigo Soraya G.

Captura Mensajes de Elisa Mouliaá a Soraya G.

Además de los mensajes de Whatsapp, Mouliaá envió a la testigo varios audios en el mismo sentido: lo que tenía que declarar al juez y lo que no.

"Lo que a mí me jode, tía, es que cojas y digas que no, que yo estaba súper feliz, que no sé qué. Que me fui con el súper happy. Da igual, tía. ¡¿Tú no te das cuenta que eso puede ir en mi contra?! ¿Tú no puedes decir que no te enteraste de nada y ya está, que no te diste cuenta de nada? Pero no digas movidas que puedan ir en mi contra ¿¿entiendes??", dice la denunciante en uno de esos audios.

Mensajes de la testigo Soraya G. a Elisa Mouliaá.

La testigo también envió audios a Mouliaá en los que le decía que "me mandas mensajes constantemente con pantallazos, claramente, porque quieres que yo testifique a tu favor. Y yo no es que testifique a tu favor o en tu contra, yo testifico lo que yo viví”.

La defensa del expolítico se refiere, asimsimo, a la conversación de Whatsapp que Elisa Mouliaá mantuvo con otra amiga, Jana E. El texto fue adjuntado a la denuncia contra Errejón. Gracias al informe policial se ha conocido en su integridad.

La defensa denuncia que la actriz "aportó esa conversación fragmentada" y "suprimiendo y omitiendo al instructor y resto de partes mensajes muy importantes, descriptivos del contexto y de su sensación y sentimientos, e incluso del comportamiento posterior de Errejón, que le habría pedido perdón por 'ir muy rápido'”.

Conversación de Mouliaá con su amiga Jana E.

La defensa señala que "de su literalidad, parece que efectivamente denunciante y denunciado estaban 'conectando' durante esa noche (algo que descartó judicialmente Mouliaá, exponiendo que desde el momento en el que se sentaron en el bar a beberse una cerveza 'yo no tuve mucha conexión con él, me sentía muy incómoda'), que podía haber sido algo “muy guay”, pero que Errejón fue 'muy rápido' y le dio 'rabia', destacando que 'debe tener a mil'. Incluso añade que Errejón le habría pedido 'perdón', lo que evidencia que podían ir a dos ritmos distintos: la denunciante deseaba algo más intenso y romántico, y Errejón, como él mismo declaró, tenía un interés más superficial”.