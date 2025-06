Las asociaciones de jueces y fiscales convocan una huelga de tres días contra la 'reforma Bolaños' y una concentración en el TS

La Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Fiscales, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han convocado a jueces y fiscales a una huelga de tres días.

El paro laboral se llevará a cabo los días 1,2 y 3 de julio si no son retiradas dos reformas que impulsa el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y que estos colectivos consideran que amenazan la independencia judicial.

Previamente, el próximo sábado 28 de junio, las asociaciaciones ha convocado una concentración junto a la sede del Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París, en Madrid.

Esta convocatoria abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía "verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general", han anunciado en un comunicado hecho público esta mañana.

En él subrayan que rechazan "cualquier adscripción o reivindicación partidista" de estas iniciativas, que "no se dirigen contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho".

Nunca antes las asociaciones de jueces y fiscales (todas, excepto Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, afines al Gobierno) habían abordado un calendario de protestas tan contundente.

Las asociaciones se reunieron ayer después del éxito del paro de 10 minutos convocado el pasado 11 de junio y para valorar los resultados de los sondeos internos que cada una de ellas realizó la pasada semana entre sus respectivos asociados sobre la posibilidad de convocar una huelga.

Consultas internas

El resultado de esas votaciones internas no dejaron lugar a dudas. En la APM -que por sí sola reúne al 26% de la carrera judicial, con 1.412 afiliados- votó el 60,18% de ellos. El 87,39% apoyó la convocatoria de huelga.

En la Asociación de Fiscales, mayoritaria en su colectivo, votó el 63,1% de sus miembros y el 85,6% de ellos respadó la medida de presión.

Además, han convocado a jueces y fiscales a una huelga el martes 1, miércoles 2 de julio y jueves 3 de julio.



Esta decisión "se adopta dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes

Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su

retirada", señalan en un comunicado.

Tras el masivo seguimiento del paro del pasado 11 de junio y la firme respuesta de las

carreras judicial y fiscal frente a las reformas legislativas actualmente en tramitación,

las asociaciones convocantes hemos acordado nuevas medidas de movilización,

dentro de un calendario claro, transparente, progresivo y plenamente ajustado al

marco constitucional y democrático como no puede ser de otra forma por parte de

quienes somos actores principales dentro de un Estado de Derecho que ha de

desenvolverse con pleno respeto a los estándares que exige nuestra integración en un

modelo europeo de convivencia.

1. Concentración ante el Tribunal Supremo: sábado 28 de junio, 12:30 h.

La primera de estas actuaciones será una concentración el próximo sábado 28 de junio

a las 12:30 horas frente al Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París en MADRID.

El emplazamiento elegido es profundamente simbólico e institucional. No se trata de

una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la

relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como

garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Este es el lugar donde los opositores que aspiran a formar parte de nuestras carreras

aprueban sus exámenes; un espacio que representa la culminación a largos años de

esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los

principios de mérito, capacidad e igualdad. Es, por tanto, un escenario idóneo, icónico

y cargado de significado institucional y cívico.

La convocatoria está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía

verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al

servicio del interés general. Se trata de una concentración estrictamente institucional,

al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra

el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa

del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho.

2. Convocatoria de huelga: martes 1, miércoles 2 de julio y jueves 3 de julio.

En caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos, se

produciría una huelga de las carreras judicial y fiscal los días 1, 2 y 3 de julio.

Esta decisión se adopta dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes

Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su

retirada. De no producirse dicha rectificación, la huelga se llevará a cabo como una

medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los

principios fundamentales del Estado de Derecho, así como de las condiciones

profesionales de jueces y fiscales.

3. Evaluación posterior.

Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta

institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones

convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma

coordinada, la continuación de la huelga.

Esta evaluación se llevará a cabo atendiendo al respaldo de las respectivas bases, y

con el objetivo de garantizar una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida en

defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho.