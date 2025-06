Jueces y fiscales, también del Supremo por primera vez, paran contra la 'reforma Bolaños', que quiere "un Poder Judicial débil"

Cientos de jueces y fiscales han salido este mediodía a las puertas de las sedes judiciales de toda España para reclamar la retirada del proyecto de ley que modifica el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto que modifica el estatuto orgánico del Ministerio Público.

Ha sido un paro de 10 minutos convocado por las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Por primera vez se ha sumado a una medida pública de protesta el Tribunal Supremo, con magistrados y fiscales de todas las Salas, incluidos fiscales de Sala, aunque no presidentes de Sala.

A la concentración en el Palacio de Justicia se sumaron jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, con su nuevo presidente, Juan Manuel Fernández, a la cabeza.

Concentración de magistrados y fiscales del Tribunal Supremo esta mañana./ J.C.

En la Plaza de Castilla, la sede de Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia más grande de España. numerosos jueces, algunos con la toga, secundaron el paro.

Aunque estaba en su despacho, no quiso bajar Juan Carlos Peinado, no por su desacuerdo con la medida sino para no acaparar el protagonismo del evento. Tampoco el magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general, se sumó al paro del Tribunal Supremo.

En la sede de los Juzgados madrileños se concentraron también simpatizantes de sindicatos policiales y de Vox.

Estos últimos corearon gritos contra el presidente del Gobierno ("Pedro Sánchez a prisión", "Pedro Sánchez hijo de p...") que los jueces lamentaron en conversaciones con los periodistas. Los eslóganes más coreados fueron, no obstante, los de "no estáis solos" e "independencia judicial".

Independencia judicial "amenazada"

En las concentraciones se leyó un comunicado conjunto de las asociaciones convocantes en el que se afirma que la independencia judicial, "clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza" por las reformas que impulsa el ministro Bolaños.

Señala que el proyecto de ley que, entre otras medidas, pretende modificar el acceso a las carreras

judicial y fiscal, "tramitado injustificadamente por vía de urgencia, no responde a demanda social alguna".

Se trata de una reforma legal "que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo

pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", afirman las asociaciones.

Añaden que "entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".

Consideran que, "poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras, convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal". Esto ha sido duramente criticado también por el Consejo General del Poder Judicial.

Respecto al cambio del estatuto fiscal, afirman que se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, que seguirá siendo nombrado por Gobierno "sin ningún tipo de filtro previo".

Ello, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

"Continuo ataque al Poder Judicial"

Las asociaciones enfatizan que estas reformas tienen lugar "en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia".

A su juicio, las reformas que se proyectan "van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder".

Las asociaciones anuncian que, en el caso de que esas iniciativas no sean retiradas, "no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga".

Bolaños se enroca

Tras el paro, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hizo unas declaraciones de las que se desprende que no va a retirar ninguno de sus proyectos.

"Es humano, y en el sector de la Justicia habitual, mirar con recelo los cambios", dijo Félix Bolaños, que considera que sus reformas son "necesarias para europeizar y modernizar nuestro Poder Judicial".

El ministro afirmó que "todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la historia de la democracia fueron recibidas con recelo, reticencias, rechazo. Y hoy son grandes consensos de la democracia. Estoy seguro que esta reforma será un gran consenso".

Añadió que "tan pronto como se apruebe la reforma, vamos a llevar a cabo la mayor convocatoria de jueces y fiscales de la historia: 480 plazas en 2025, otras tantas en 2026 y otras tantas 2027". De ellas, 360 serán plazas por oposición y 120 por concurso-oposición, es decir, para el llamado cuarto turno para el acceso de juristas a la Judicatura.

"Adicionalmente llevaremos a cabo el proceso de regularización extraordinario de juezas sustitutas (el 80% son juezas) con arreglo a los principios de mérito y capacidad", anunció.

"La justicia no se merece el inmovilismo, sino una reforma valiente", concluyó Bolaños.