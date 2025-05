El exasesor de Moncloa investigado en el 'caso David Sánchez' contradice a Gallardo y no quiere ser juzgado en el TSJ

Luis Carrero, el exasesor de Moncloa investigado en el caso David Sánchez, no quiere ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La causa podría ser derivada próximamente al TSJ debido a la recién adquirida condición de diputado autonómico de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura.

La recogida de su acta de parlamentario, el pasado miércoles, trae consigo el privilegio del aforamiento para el político. Y ello supone que solo el TSJ extremeño pueda juzgarle, dado que ha pasado a ser diputado regional.

Gallardo y Carrero están investigados en la misma causa judicial. Esa misma en la que también lo está David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La juez Beatriz Biedma ha indagado en las supuestas irregularidades en torno a la adjudicación, por parte de la Diputación de Badajoz, de una plaza de alta dirección al artista. Le fue otorgada en 2017.

Según avanzaba la investigación, se descubrió un supuesto enchufe en favor de Carrero, viejo amigo de David Sánchez y que, en 2023, pasó a ocupar el cargo de responsable del fomento de la cultura en el área que separa el territorio pacense del luso.

El nombre oficial del cargo es: jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Delegación de Cultura. La juez cree que también le fue adjudicado irregularmente.

David Sánchez, en los Juzgados de Badajoz. Efe

En un e-mail fechado el 9 de junio de 2022, el aún asesor en la Moncloa se ofrecía a sí mismo para colaborar laboralmente con David Sánchez en sus proyectos musicales. Llegaba a dirigirse a él como "querido hermanito".

En esa fecha, Carrero aún trabajaba para la Presidencia del Gobierno. En concreto, en el departamento dedicado a la elaboración de discursos. Al poco tiempo, ya en 2023, obtendría dicho cargo en Diputación. Ningún otro candidato se presentó.

El aforamiento de Gallardo

¿Qué pasará ahora con la causa? Como avanzó EL ESPAÑOL, el abogado de Gallardo ya ha enviado a la juez su acta de diputado electo. Y le ha exigido que deje la decisión de si se celebra o no juicio en manos del TSJ.

De hecho, el letrado del político subrayaba que todos los hechos de la causa son "inescindibles". Es decir, que no pueden separarse unos de otros.

Por ello, solicitó que el Tribunal Superior sea el que decida sobre el futuro de todos los investigados. Incluso, de David Sánchez y del resto de los no aforados. Esa lista incluye a Carrero.

Pero la defensa de este último discrepa radicalmente de los argumentos de Gallardo.

En un escrito presentado hace varios días ante la Audiencia Provincial de Badajoz, en el que pedía el archivo de la causa, el abogado de Carrero ya señalaba que la contratación de David Sánchez, en 2017, y la de su cliente, en 2023, son "dos hechos distintos y distantes en el tiempo".

"De algún modo se tenía que intentar conectarlos para englobarlo todo en el paraguas de una misma instrucción. Y todo ello por ser mi representado amigo —lo que nunca se ha negado, y de más de veinte años atrás— del hermano del presidente del Gobierno", rezaba aquel recurso, aún no resuelto por la Audiencia pacense.

"A raíz de eso se ha construido un relato según el cual mi representado habría obtenido su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz 'por enchufe', puesto que, además, se habría creado para satisfacer 'los caprichos' del hermano del presidente del Gobierno, a quien mi representado, supuestamente, le haría el trabajo", reprocha el letrado de Carrero.

Su defensa, antes incluso de que el aforamiento de Gallardo centrase la atención sobre esta causa, ya afeaba a la juez que hubiera asumido también la investigación del supuesto enchufe de Carrero en la Diputación.

Criticaba el "artificioso relato, basado en sospechas y conjeturas (...) que quiere ligar la suerte de mi cliente, don Luis [Carrero], a la de don David [Sánchez]".

Y el letrado señalaba que Biedma debió haber "deducido testimonio" para que estos nuevos hechos fueran derivados a otro Juzgado de Instrucción e investigados por un juez diferente.

"Ha extendido indebidamente el ámbito de su jurisdicción a un hecho (y sujeto) respecto del que no debió conocer", señalaba aquel recurso.

Ahora, uno de los próximos pasos del caso será conocer qué porción del mismo enviará la juez al TSJ.

La decisión depende de ella: podrá remitir todas las actuaciones y que el tribunal decida qué parte asume. O enviar sólo una porción del caso, la que considere inescindible del aforado.

La defensa de Carrero, en línea con aquella alegación, vendrá a señalar en su momento que los hechos que afectan a su cliente (así como su futuro procesal) en ningún caso deberían acabar en manos del Tribunal Superior.

Es lógico, ya que el abogado del exasesor ni siquiera cree que Biedma debiese haber asumido esta nueva rama de la causa.

El PP pide un informe

Por otro lado, otro de los debates jurídicos sobre esta causa lo suscita el aforamiento del líder del PSOE extremeño.

El reglamento de la Asamblea autonómica establece que la condición de diputado de pleno derecho no se obtiene hasta que no se jura o promete la Constitución. El político aún no lo ha hecho. Prevé hacerlo en el Pleno del próximo día 29.