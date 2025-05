Claudia, la Miss enchufada por Ábalos en LogiRail, planta al Supremo: no acude a declarar y alega no estar bien citada

Claudia Montes, la Miss Asturias colocada por José Luis Ábalos en la empresa pública LogiRail, ha plantado al Tribunal Supremo y no ha acudido este martes a declarar.

Montes estaba citada como testigo en el llamado caso Ábalos. En concreto, a las diez de la mañana. Sin embargo, no ha aparecido. Ha alegado no estar bien citada. Según su versión, la citación fue enviada a un domicilio en el que, tras haber sido desahuciada, ya no vive.

Tal y como consta en el sumario de esta causa, el 8 de octubre de 2019, a las 17:40 horas, a través de WhatsApp, Ábalos escribió a su principal asistente, Koldo García: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?". "Sí. Lo arreglo", respondió este último.

Inmediatamente, García envió el currículum de Claudia Montes a Isaías Taboas, entonces presidente del Grupo Renfe, puntualizándole que el lugar de trabajo de la Miss Asturias sería Gijón.

El día 23 de octubre de 2019, Montes confirmó a Koldo que había sido contactada para un puesto de trabajo en LogiRail, como él había asegurado que sucedería. Dicha empresa pública, filial de Renfe, está adscrita al Ministerio de Transportes, encabezado, hasta verano del año 2021, por José Luis Ábalos.

Por estos hechos, el juez del Supremo Leopoldo Puente, encargado de investigar el caso Ábalos, citó a declarar a Claudia Montes. Lo hizo a través de una resolución fechada el pasado 23 de abril.

Ese mismo día, el instructor también llamó como testigo a César Moreno, un socio del empresario Víctor de Aldama. Este último también está investigado por el Supremo, en la misma causa que Ábalos y Koldo García. Son los

Por su parte, Moreno está investigado por la Audiencia Nacional en la rama del mismo procedimiento que se instruye en este órgano judicial; la porción conocida como caso Koldo. Es por ello que este testigo ha acudido este martes al Supremo acompañado de su abogado y sólo ha respondido a una pregunta, ya que el resto de cuestiones interferían en su derecho de defensa en la instrucción de la Audiencia Nacional, en la que está investigado.

Moreno se ha desvinculado de los supuestos pagos efectuados en República Dominicana a personas que, según la Guardia Civil, formaban parte de la misma red corrupta que Ábalos, Aldama y Koldo. La misma Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita también situó a Claudia Montes como parte del "círculo personal del exministro".