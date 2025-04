Un escrito de Ineco sin firma dice que Jésica "tuvo contacto vía 'mail' con sus responsables" durante todo su contrato

La empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes y para la que fue contratada entre 2019 y 2021 Jésica Rodríguez, entonces pareja del ministro José Luis Ábalos, ha enviado al Supremo nueva documentación relativa a las fichas de actividad diaria, vacaciones y seguimiento horario relacionadas con esta empleada.

Entre esos documentos figura un informe, sin firma alguna ni logo de la compañía, que asegura que desde que se implanta "el reporte de actividad diario para el seguimiento y control de los equipos durante la pandemia de la Covid" hasta que Rodríguez abandona Ineco en febrero de 2021, contactó vía mail con sus superiores casi a diario durante ese periodo.

El escrito, titulado Registro por correo electrónico de la actividad diaria de Jésica Rodríguez durante la pandemia, asegura que "desde el periodo del 18/03/2020 (fecha en la que se estableció el reporte de actividad diario para el seguimiento y control de los equipos durante la pandemia COVID) hasta el 28/02/2021 (fecha en la que Jésica Rodríguez abandonó Ineco) hubo 248 días laborables. Si se descuenta el periodo de vacaciones (3/08/2020 a 26/08/2020 correspondiente a 18 días laborables) y las fiestas del calendario laboral de ese periodo (12 de 2020 y 2 de 2021), el resultado son 216 días laborables".

Según ese documento, "se dispone de correos electrónicos enviados por Jésica Rodríguez en 203 días distintos". Estos 'mails' "incluyen como archivos adjuntos en excel el resumen de las tareas diarias y el número de horas dedicados a la jornada laboral. Todos estos correos son enviados por la sra. Jésica Rodríguez".

El documento no rubricado indica que sólo "hay ausencia de correos electrónicos en día laborable" durante 13 días de ese periodo.

Rodríguez, sin embargo, ha declarado ante el juez del Supremo que investiga el caso Ábalos que "nunca me llamaron para ir a trabajar". Lo único que hizo fue acudir a una entrevista "muy sencilla", recoger un ordenador portátil y hacer un curso de riesgos laborales. Y cobrar 18.000 euros anuales brutos.

"No hice nada en esos dos años", admitió ante el magistrado Leopoldo Puente, tras reconocer que fue Ábalos el que dio las instrucciones para que la contrataran, primero en Ineco y después en Tragsatec.

Toda esta documentación ha sido enviada por Ineco al juez del Tribunal Supremo que investiga el llamado caso Ábalos. Contiene numerosos correos en los que las personas que recibían las fichas de tareas de Jésica se quejaban de la ausencia de partes de trabajo o de la falta de especificación de las tareas desarrolladas.

Jésica se limitaba a indicar que había realizado "tareas administrativas". En un mail fechado el 18 de marzo de 2020 se le requería que debía "indicar el proyecto". "El código es el 193200", le corregía dicho correo.

"La descripción de las tareas debe estar más desarrollada: ¿en qué consisten las tareas administrativas? Además, debes indicar el tiempo que has empleado en cada una de las tareas", le reprendía.

El análisis de los mensajes de Whatsapp de Koldo García, asistente del exministro Ábalos, ha permitido conocer que Jésica Rodríguez pedía instrucciones para rellenar los partes de trabajo e incluso era Joseba García -hermano de Koldo, asesor de seguridad de Ineco y persona para la que supuestamente trabajaba la amiga íntima de Ábalos- el que rellenaba los partes.

Así, en junio de 2019, Jésica informó a Koldo de que "me han llamado de Ineco, una de las mujeres con la que hablamos cuando fuimos a que me dieran el ordenador, para preguntarme la dirección de trabajo y preguntarme a qué me dedicaba en las horas pero un poco de malas maneras, como si no se creyera lo q le estaba contando".

"Tranquila. Yoseba y yo nos encargamos", contesta Koldo, que le reitera que tiene que decir que trabaja para Joseba.

En un mensaje del 5 de octubre de 2019 Jésica pregunta: "Oye Koldo, que se me ha olvidado preguntar. Ficho hoy o ha fichado Joseba? Que llevo desde ayer para preguntarte".

Jésica pregunta a Koldo si su hermano Joseba ha fichado por ella.

"Lo hará Yoseba, déjalo. Ya hablo yo con él", responde el asistente de Ábalos.

"Digo a ver si voy a firmar y luego firma él y se me suman dos semanas. Como me pasó la otra vez", dice ella.

Un poco antes, el 30 de septiembre, Jésica escribe a Koldo: "no me funciona la página de partes del trabajo".

"No pasa nada. Yoseba está en ello. También hablé con la jefa", dice Koldo, que añade: "Se puede estar tres meses sin hacer partes".

"Ahh vale. Es que a [día] 26 o así siempre están escribiendo, que me falta el de la semana pasada".

Koldo le dice entonces que "a partir de ahora queremos que los partes los haga yoseba, pero para eso hace falta el ordenador que tienes tu, pero haber [sic] si se puede cambiar. Los partes no hay problema".

"Ah, yo se lo doy encantada", dice Jésica respecto al ordenador.