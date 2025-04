Koldo envió a la presidenta de Adif una foto de Jésica en camisón para que la contratara como administrativa en Ineco

Koldo García envió una foto de Jésica en lencería a Isabel Pardo de Vera para que la llamara para que se cerrara su contratación en Ineco.

El asesor de José Luis Ábalos insistió a la presidenta de Adif el 26 de febrero de 2019 en que se pusiera en contacto con Jésica para acordar la entrevista de la joven y su posterior fichaje en la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

"Llevan llamádola toda la mañana", escribió Pardo de Vera a la mano derecha del ministro. "¿Le han llamado a este número? Me dice que no tiene ninguna llamada", respondió Koldo.

Posteriormente, el asesor de Ábalos envió a la presidenta de Adif una fotografía de Jésica en camisón y su contacto telefónico.

Para concretar la entrevista, Koldo avisó a Pardo de Vera de que acompañaría a la pareja de Ábalos a la entrevista: "Vamos a las 16:50. Por favor, avisa".

Tras varias horas de intercambio de mensajes y llamadas, Isabel Pardo de Vera confirmó que estaba resuelto: "Está todo confirmado, ¿ok?".

"Sí, me dijo ella. Mil gracias", respondió Koldo a la presidenta de Adif tras gestionar ésta la entrevista para la contratación de Jésica como auxiliar administrativa en Ineco.

Pardo de Vera también avisó a Koldo García cuando era el momento de renovar el contrato de Jésica en Ineco: "Ya toca, ¿lo hablo contigo?".

Jésica Rodríguez García estuvo contratada por Ineco durante dos años, de marzo de 2019 al mismo mes de 2021. Tras ello, fue colocada en Tragsatec durante otro medio año, hasta septiembre.

Las conversaciones halladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los dispositivos de los investigados revelan que Ábalos y Koldo encargaron a la presidenta de Adif la contratación de Jésica en Ineco.

De hecho, la Guardia Civil señala que Koldo "se prevalió de su relación con Ábalos" para que Pardo de Vera "hiciese efectiva" la contratación de la joven.

Los agentes de la UCO subrayan que "la petición habría dimanado del entonces ministro, con quien Jésica mantenía una relación en ese momento".

El informe de la Guardia Civil señala con "especial atención" un mensaje enviado el 11 de febrero de 2019 por Koldo García a Pardo de Vera.

"Sólo una cosa: que llamen a la chica para que inicie los trámites de la contratación como administrativa de Joseba, que, si no, Jose me corta los huevos". El Jose que menciona es José Luis Ábalos.

Whatsapps entre Jésica Rodríguez y Joseba García. EL ESPAÑOL

Los audios de Jésica encontrados por la UCO revelan también que la joven no realizaba trabajo alguno en Ineco y que el que se encargaba de fichar y de realizar los informes era el hermano de Koldo, Joseba García.

El 11 de junio de 2020 la novia de Ábalos envió un audio a Koldo a través de WhatsApp quejándose de que estaba siendo presionada en Ineco para que diera detalles de sus funciones: "La pava esta quiere que le diga cuándo voy a trabajar a la oficina o no, qué días voy a la oficina...".

Jésica se mostró enfadada con Joseba, hermano del asesor de Ábalos, porque no respondía a sus mensajes y ella no sabía contestar a una responsable de Ineco: "Pasa olímpicamente de llamarme. [..] A mí me la suda, yo no me voy a comer ningún marrón. Yo lo digo por vosotros, intento hacer las cosas bien".

Jésica también envió a Koldo una captura de su conversación con Joseba, en la cual se demuestra que la joven no sabía ni las horas que debía trabajar a la semana.

Este viernes, Ineco presentó un informe al Tribunal Supremo en el que se exponía que Jésica había trabajado 3.684 horas. Sin embargo, aunque la empresa pública no ve indicios de irregularidades, los mensajes y los audios hallados por la UCO demuestran que era Joseba el que fichaba por la entonces pareja de Ábalos.