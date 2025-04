Ábalos encargó a la presidenta de Adif la contratación de Jésica y Koldo hizo el seguimiento: "Si no, José me corta los huevos"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Koldo García, en 2019, "se prevalió de su relación" con José Luis Ábalos para que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, hiciese efectiva la contratación de Jésica Rodríguez en el sector público.

Rodríguez fue pareja del exministro hasta 2021 y, en primer lugar, fue fichada por la compañía Ineco. Posteriormente, fue contratada por la compañía pública Tragsatec, pero como "adscrita a la Presidencia de Adif", la compañía estatal de gestión ferroviaria que encabezaba entonces Pardo de Vera.

Adif formaba parte del órgano rector de Ineco y de su junta de accionistas. Y según la UCO, la petición de que Jésica fuera enchufada en esta primera empresa pública "habría dimanado del entonces ministro".

Los agentes señalan la "especial atención" que merece un mensaje enviado el 11 de febrero de 2019 por Koldo a Pardo de Vera. "Sólo una cosa: que llamen a la chica para que inicie los trámites de la contratación como administrativa de Yoseba (sic), que, si no, José [Luis Ábalos] me corta los huevos".

La UCO, en su nuevo informe sobre el caso Ábalos, subraya cómo "Koldo se ampara en Ábalos para consolidar así la fuerza y la validez de sus peticiones".

La Guardia Civil, no obstante, señala que Pardo de Vera desconoce quién es Jésica Rodríguez, a la que Koldo García se refiere como "la chica". Pero la presidenta de Adif, al poco tiempo, tranquiliza al asesor del ministro: "Están ya con ello, mañana la llaman, no se puede dar de alta [a alguien] sin seguir un procedimiento".

La mano derecha de Ábalos insistió a Pardo de Vera para tratar de acelerar el proceso, hasta el punto de facilitarle el contacto telefónico de Jésica.

La joven se acaba quejando a Koldo de que se han puesto en contacto con ella desde Adif para hacerle una entrevista laboral. Como constata la Guardia Civil, la entonces pareja del ministro no contaba con tener que pasar este trámite. Koldo tampoco. Por eso, le dice a Rodríguez que no acuda. "No vallas (sic)", le aconseja.

"¿Y si Jose llama...?"

Ante este imprevisto, la joven llega incluso a plantear que su novio, el ministro de Transportes, interceda. "Oye, ¿y si le dices a Jose que llame a quien tenga que llamar? Si es tan sencillo como que él haga una llamada; seguro que si es por mí la hace encantado", propone Rodríguez. "Se lo digo ahora", responde el asesor.

Sin embargo, Rodríguez sí tuvo que pasar una entrevista de trabajo, a la que fue acompañada por Koldo. "Posteriormente, Isabel [Pardo de Vera] le confirmó que había cumplido con lo solicitado", relata la UCO. "Está confirmado, todo ok", le escribió la entonces presidenta de Adif al asesor.

Finalmente, la joven acabó contratada en Ineco.

