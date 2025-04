Dos testigos desmienten al hermano de Koldo y declaran ante el juez del Supremo que le dieron dinero en Dominicana

El empresario Javier Vallejo, socio de Víctor de Aldama en la empresa Pronalab, y la empleada de esta sociedad Aránzazu Granell, han asegurado esta mañana ante el juez del Tribunal Supremo Leopodo Puente que hicieron dos pagos de 10.000 dólares a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, en la República Dominicana.

Los testimonios prestados ante el juez que investiga el cobro de comisiones por parte del exministro José Luis Ábalos y de quien fue su asesor, Koldo García, a cambio de favorecer negocios de Aldama confirman la confesión de éste y desmienten a Joseba.

Éste compareció el pasado 4 de marzo ante Puente y admitió que viajó a Santo Domingo del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021 en una primera ocasión y del 13 al 16 de diciembre de ese mismo año la segunda. Pero aseguró que eran viajes "de placer".

"El primero es un viaje de placer y el segundo, todavía de más placer, para conocer a una persona", aseguró.

Joseba García explicó su contacto con la empleada de Pronalab diciendo que le pidieron que estando allí pasara a "saludar" a Granell y que ésta le dio unos "papeles" para Víctor de Aldama. Según el hermano de Koldo, él y Aldama se vieron varias veces porque le estaba comprando un coche.

La declaración de Joseba García ya sonó inverosímil a las acusaciones porque en los teléfonos móviles incautados a su hermano Koldo, a Aldama y a los socios de éste cuando fueron detenidos aparecieron varias conversaciones sobre pagos en efectivo ("10K") al hermano de quien entonces era asistente privilegiado del ministro de Transportes.

A preguntas del instructor, Aránzazu Granell ha explicado que trabajaba para las clínicas de Pronalab en la República Dominicana y su jefe directo era Javier Vallejo.

La testigo ha asegurado que no ha tenido ningún trato con Aldama ni éste le daba órdenes, aunque sabía que era socio de Pronalab.

Granell ha confirmado los mensajes que aparecen en los móviles incautados por la Guardia Civil, entre ellos un audio en el que ella le decía que cuando estuviera por Punta Cana la avisara para quedar. "Llámame y te digo donde estoy y, en función de eso, ya que vas con el coche, pues te digo si quedamos por aquí, si estoy en casa o si estoy en el hotel. Bueno, yo me lo echo al bolso y en algún momento dado nos encontramos".

- ¿Conocía usted a don Joseba?, ha preguntado el magistrado.

- De nada. Ni siquiera sabía cómo se apellidaba. Yo quedé con él porque me dijo Javier Serrano que contactara con él, y eso hice, ha respondido Granell.

La testigo ha relatado el objetivo del encuentro diciendo que "habíamos quedado para que yo le diera 10.000 dólares, que fue lo que me dijo Javier Serrano, y como él estaba en Santo Domingo, quedamos al día siguiente" en Punta Cana.

El dinero se lo dio Serrano, ha dicho, aunque no sabe a qué respondía el pago. "Yo nunca preguntaba".

Ha añadido que, de cara al segundo viaje, ella preguntó a Serrano "cuánto tenía que darle el martes al legionario” y su jefe le dijo "10K".

"El legionario" era Joseba, ha confirmado. "Como yo no sabía cómo se apellidaba este hombre, en un momento dado me dijeron que había estado en la Legión, y por tenerle identificado le llamñe así", ha explicado.

"Me volvieron a decir lo mismo, que iba a venir ese hombre y que le diera 10.000 dólares", ha manifestado la testigo, que ha dicho no recordar qué tipo de billetes entregó, "pero serían billetes grandes para que no ocuparan mucho".

Serrano, por su parte, ha ratificado los dos pagos a Joseba García en la República Dominicana y ha indicado que siguió instrucciones de Aldama.

El empresario, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, ha asegurado que no sabía el motivo de esos pagos.

Tal como reflejan los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las entregas de dinero en la República Dominicana están también acreditadas por los mensajes que se cruzaron Koldo y Joseba García Izaguirre.

En uno de ellos, el segundo le preguntó a su hermano "cuánto son al cambio 10", puntualizando él mismo "8.800".

Koldo le pidió entonces a Joseba "borra", "por favor". A lo que su hermano contestó: "Lo he borrado solo para mí, bórrate".

