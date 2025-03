Begoña Gómez critica a Peinado por "saltarse conscientemente" la decisión de la Audiencia de no investigar Air Europa

El abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de no dejar sin efecto la petición a la Guardia Civil de un informe sobre el rescate de Air Europa.

Peinado ha desoído, por dos veces, la petición del fiscal de que revocara ese encargo a la Unidad Central Operativa (UCO) a la vista de los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Madrid, que no vio indicios de que Gómez influyera en la concesión del rescate de la aerolínea de Globalia.

El letrado Antonio Camacho califica de "asombroso" que el instructor mantenga su encargo a los investigadores de la Guardia Civil. "La Audiencia Provincial ha señalado en dos ocasiones que de lo actuado no hay elementos para abrir una investigación con relación al rescate de Air Europa-Globalia. Y, como es habitual, señala que ello sin perjuicio de que si aparecieran nuevos elementos podría abrirse nuevamente la investigación siempre a través de una resolución motivada", indica.

"Es decir, que el titular del Juzgado de Instrucción, en contra de un fallo de su superior jerárquico que excluía la posibilidad de investigar estos hechos, y sin que existiera un solo indicio distinto de los que había analizado la Audiencia Provincial, decidió hacer lo que consideraba correcto: iniciar una investigación prospectiva para que los indicios que no existían aparecieran", añade.

La defensa afirma que "preocupa" tanto la decisión "como la existencia de un miembro de la Judicatura que se salta de forma reiterada y consciente las resoluciones de la Audiencia Provincial respecto a las cuales su obligación es acatarlas y cumplirlas".

A su juicio, es "incomprensible" que, frente a dos resoluciones de la Audiencia Provincial "estimando que no es legalmente posible el inicio de una investigación, se esté investigando en búsqueda de esos indicios que no existen en la actualidad. Y además se haga sin una resolución motivada, que no se ha dictado".

El recurso destaca el poco "éxito" que las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid tienen en Peinado: "no había pasado un mes de la primera de las resoluciones de la Audiencia, la de 29 de mayo de 2024,que excluía la posibilidad de investigar las ayudas a Globalia Air Europa por la inexistencia de indicios de criminalidad en esta materia, cuando el juez acordó pedir el expediente de las citadas ayudas y posteriormente el informe de la UCO sobre las mismas".

La resolución que rechaza dejar sin efecto la investigación sobre Air Europa "carece de cualquier apoyo legal". "En un proceso penal de un Estado de derecho no se investiga para tener indicios, sino que es justamente lo contrario: solo se investiga cuando esos indicios existen", concluye.