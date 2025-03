El letrado del novio de Ayuso también envió a la Abogacía del Estado, no solo al fiscal, el 'mail' admitiendo el fraude tributario

La sección penal de la Abogacía del Estado recibió a las 12:58 horas del 2 de febrero de 2024 el mismo correo que el abogado Carlos Neira, defensor del empresario Alberto González Amador, había enviado poco antes, a las 12:46, a la Fiscalía de Delitos Económicos admitiendo que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había cometido dos delitos fiscales.

El dato de que la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia, tuvo en su poder, con una diferencia de solo 12 minutos, la misma información que la Fiscalía sobre la propuesta de conformidad penal ofrecida por Neira ha trascendido cinco meses después de que el Tribunal Supremo abriera una causa al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la filtración de ese correo a la prensa.

El envío de ese 'mail' a un abogado del Estado que es conocido de Neira por anteriores asuntos profesionales fue omitido en la detallada querella interpuesta por la defensa de González Amador y que ha dado origen a la causa, solo centrada en la Fiscalía.

La existencia de ese envío se ha conocido porque lo ha desvelado ahora la propia Abogacía del Estado, que defiende a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la página 39 de un recurso de apelación de 62 folios interpuesto contra su citación como investigada por el magistrado instructor, Ángel Hurtado.

El recurso destaca que el propio González Amador informó de su negociación con la Fiscalía al jefe del gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y éste reveló la existencia de esa negociación en dos chats con periodistas, con lo que "el propio querellante se ha colocado de manera deliberada en una situación de conocimiento público y de renuncia expresa a la reserva o no difusión de determinados datos (...) que después pretende que sean tutelados".

"Estos actos propios deben ser tenidos en cuenta y justamente ponderados a la hora de valorar, también, el carácter secreto o reservado de información que le afecta", sostiene el recurso, que resalta que varios periodistas han declarado ante Hurtado que tuvieron en su poder el 'mail' escrito por Neira el 2 de febrero antes de que llegara a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

En este contexto, recuerda que el fiscal Julián Salto, interlocutor de Neira, ha declarado que "creía" que el correo en el que el letrado ofrecía un acuerdo de conformidad para que González Amador eludiera la cárcel también había sido enviado a la Abogacía del Estado.

El recurso firmado por Zaida Fernández Toro admite que, efectivamente, la Abogacía del Estado recibió el correo de Neira el 2 de febrero de 2024. "Si lo mencionamos ahora, una vez adverado, es porque no puede soslayarse que este proceder del letrado de González Amador ahonda en el nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo de 2 de febrero incluso por el propio abogado [Carlos Neira], pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna, ni ningún integrante de la misma podría ser formalmente responsable de expediente alguno, dado que no fue invitada a personarse sino después de todos los hechos controvertidos".

El recurso adjunta un dictamen pericial informático según el cual el correo electrónico de Neira enviado a un abogado del Estado -cuya identidad no se desvela- no ha sido reenviado por él entre el 2 de febrero y el 14 de marzo de 2024. Obviamente, el dictamen no se refiere a si el contenido y/o imagen del 'mail' pudieron ser capturados de otro modo, por ejemplo, tomando notas o por una fotografía.

El correo

El 'mail' del letrado de González Amador al abogado del Estado tenía como asunto "Propuesta conformidad penal delito contra la HP Maxwell", la empresa de la pareja de Ayuso.

Su texto indicaba "Estimado XXX. Acabo de enviar a Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal IS [Impuesto de Sociedades] 2020 y 2021. Cualquier cosa, te ruego me digas. A vuestra disposición".

Neira reenviaba al abogado del Estado el texto que acababa de mandar a la Fiscalía de Delitos Económicos, a la que comunicó que "estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT".

El letrado adjuntó al abogado del Estado un archivo con la misma propuesta de conformidad remitida a la Fiscalía.

Ese mismo 2 de febrero, a las 13:55 horas, el abogado del Estado dirigió un correo a un funcionario del departamento de penal de la Abogacía del Estado -sin reenviar el mensaje de Neira- indicando: "XX: El delito fiscal que va a entrar se refiere a Maxwell, cuyo administrador único es Alberto González Amador (este será el querellado) IS 2020 y 2021. Muchas gracias!!!".

El abogado del Estado contestó a Neira el 2 de febrero a las 13:52 horas: "Buenas tardes, Carlos: Todavía no nos ha entrado el procedimiento. He dejado el aviso para que me lo notifiquen en cuanto llegue. ¡Muchas gracias! Un abrazo y buen fin de semana".

Documentos diferentes

El dictamen pericial adjuntado por la abogada del Estado que defiende a Pilar Rodríguez no se limita a aseverar que el correo de Neira no fue reenviado por el miembro de la Abogacía del Estado que lo recibió. También señala que ha detectado "diferencias" entre ese 'mail' y la imagen publicada por el diario El Plural en la mañana del 14 de marzo.

El Plural fue el primer medio que difundió la imagen del correo escrito por Neira el 2 de febrero. Lo publicó después de que Pilar Sánchez Acera, entonces encargada del gabinete de Óscar López (en aquel momento, jefe de gabinete del presidente del Gobierno) asegurara a Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que el 'mail' iba a salir en los medios antes de que él interpelara a Díaz Ayuso sobre el presunto fraude fiscal de su pareja. "Va a salir antes, para el control" a la presidenta. Te aviso cuando salga", escribió Sánchez Acera a Lobato.

El perito de la Abogacía del Estado afirma que "ni el interlineado ni el espaciado entre

párrafos del correo recibido por el abogado del Estado coinciden con los de la carta publicada en prensa".

A su juicio, esto permite descartar que la carta publicada en prensa sea una impresión del correo recibido por el abogado del Estado o un documento generado mediante copia y pegado a un archivo Word por el abogado del Estado y enviado posteriormente como adjunto. "De haberse producido esta acción, el análisis del buzón de correo lo habría detectado sin margen de duda", asegura.