El primo de Almeida que dio a Luis Medina el 'e-mail' al que envió su oferta de mascarillas: "Me dijo que quería ayudar"

Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado este martes como testigo en la Audiencia Provincial, en el juicio que se celebra contra los empresarios Luis Medina, hermano del duque de Feria e hijo de Naty Abascal, y su socio, Alberto Luceño.

Ambos están acusados de haber estafado, al inicio de la pandemia de la Covid-19, al consistorio de la capital, al que vendieron material sanitario. Una parte resultó ser defectuosa y otros artículos no cumplían lo acordado. Los dos empresarios cobraron abultadas comisiones durante este proceso.

El testigo ha señalado que este martes ha sido "la primera vez en la vida" que veía en persona a los acusados. Y, como ya indicara durante la instrucción de esta causa, conocida como caso Mascarillas, ha indicado que su única vinculación con este asunto fue hacer llegar a Medina una cuenta de correo electrónico "genérica" a la que éste hizo llegar su oferta.

Se trata de la dirección cgalcaldía@madrid.es. De hecho, tal y como publicó EL ESPAÑOL, este correo fue publicitado en Twitter por el perfil oficial del Ayuntamiento de Madrid para centralizar las donaciones de material sanitario que quisiesen efectuar tanto empresas como particulares al inicio de la pandemia.

Según ha relatado Martínez-Almeida, María Díaz de la Cebosa, amiga del aristócrata y directora de una universidad en la que éste estudió, se puso en contacto con el primo del alcalde. ¿Con qué objetivo? Para pedirle permiso para facilitarle a Luis Medina su contacto.

De acuerdo con su declaración, poco después, ambos hablaron por teléfono por primera vez. Y es cuando Carlos Martínez-Almeida le facilita este mail genérico, que le había sido proporcionado previamente a él por Matilde García, coordinadora general del consistorio.

Dos conversaciones

"María [Díaz de la Cebosa] me pide permiso para darle mi teléfono a un antiguo alumno suyo [Luis Medina] (...) que tiene la posibilidad de traer material. (...) Me llama directamente el señor Medina y me dice que tiene experiencia en el sector textil y en la industria con China y que estaba interesado en poder ayudar al Ayuntamiento de Madrid. (...) Yo le digo que no tenía ni idea de la situación, pero que intentaría enterarme", ha indicado.

El empresario Luis Medina, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, para acudir a la primera sesión del juicio. Europa Press

"Me llamó el señor Medina y le dije que había hecho la gestión y que me habían facilitado ese correo electrónico", ha declarado este martes el testigo, a lo largo de los casi 60 minutos que ha durado su interrogatorio.

A preguntas de la Fiscalía, Martínez Almeida ha señalado que el hijo de Naty Abascal nunca le especificó si pretendía vender o donar el material sanitario. Él tampoco se lo preguntó.

El testigo ha indicado que volvió a hablar una segunda vez con Luis Medina, cuando éste se le quejó de que nadie respondía a su oferta. El primo del alcalde, según ha manifestado en el juicio, se cercioró de que la dirección de correo electrónico que le proporcionó fuera la correcta. "Y ya no volví a hablar con él", ha asegurado.

"Preocupación especial" por Madrid

Preguntado por la letrada del PSOE, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha señalado que Medina tampoco le comentó en ningún momento acerca de sus comisiones, de su socio Alberto Luceño, de su condición como agente exclusivo...

Asimismo, ha admitido que no pidió a nadie referencias sobre el aristócrata al llegarle su contacto de la mano de su amiga Díaz de la Cebosa y debido a que su gestión se limitó únicamente a facilitar un simple mail.

"Creo recordar que [Luis Medina] me dijo que tenía experiencia en textil y que gracias a eso podía conseguir mascarillas", ha recordado, sobre la primera conversación entre ambos.

Sí ha señalado, no obstante, que María Díaz de la Cebosa le trasladó que el aristócrata y empresario tenía "preocupación especial" por Madrid. "Ni yo pregunto, ni me dice María [Díaz de la Cebosa] si esa ayuda es gratuita, onerosa...", ha relatado el testigo.

"María [me habla] de un antiguo alumno que tenía cierta experiencia con negocios en China y que estaba en disposición de conseguir mascarillas y que quería ofrecerlas al Ayuntamiento", ha resumido.

Hasta 15 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Alberto Luceño y nueve años para Luis Medina por, supuestamente, estafar al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test durante la pandemia del coronavirus.