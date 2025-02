El violinista que compitió contra el hermano de Sánchez por su plaza: "No tuve datos de las notas que nos pusieron"

Nersés Avakimyan, el violinista armenio que concurrió al concurso para optar a la plaza en la Diputación de Badajoz que acabó concedida al hermano músico de Pedro Sánchez, ha declarado este viernes como testigo ante la juez Beatriz Biedma.

Fuentes presentes en el interrogatorio relatan a EL ESPAÑOL que Avakimyán se ha quejado de que no conoció las valoraciones y notas que se pusieron a cada candidato. Y eso, según ha manifestado, le impidió recurrir administrativamente.

La plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, finalmente, fue concedida en 2017 a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El músico usa el sobrenombre de David Azagra y fue considerado por los cargos de la Diputación que le evaluaron como el candidato idóneo.

No obstante, Avakimyán, que es profesor de violín y acumula años de experiencia en el ámbito musical, ha manifestado que no se siente perjudicado por no ser el elegido para la plaza.

La juez Biedma investiga las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de la plaza a Azagra, bajo la sospecha de que fue creada ad hoc, con la intención de asignársela, y, después, modificada en función de las preferencias personales de Azagra.

EL ESPAÑOL El hermano de Sánchez dimite después de que la juez afirmara que su puesto en la Diputación de Badajoz era "innecesario"

El hermano de Sánchez, de hecho, ha renunciado a dicha plaza esta misma semana. EL ESPAÑOL publicó en exclusiva su carta de renuncia. Su baja en la Diputación no será efectiva hasta dentro de tres meses, el periodo que marca la ley para los preavisos en cargos como el suyo, de alta dirección.

Este viernes, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Avakimyán ha asegurado que no se planteó iniciar un procedimiento judicial debido al coste que tendría y por su propia "situación personal", sin dar muchos más detalles.

La carta de renuncia de David Sánchez. EL ESPAÑOL

Ahora bien, ha subrayado que hubiese querido tener acceso a las notas y valoraciones. Él fue el primero de los candidatos en ser entrevistado. En su caso, durante 15 o 20 minutos, según recuerda. Actualmente, es profesor de violín en uno conservatorio de Badajoz.

Fuentes de la Diputación avanzaban a EL ESPAÑOL que la intención del organismo provincial, presidido por Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, es la de volver a sacar a concurso la plaza ocupada hasta ahora por Azagra. También se pretende mantener vivo el proyecto Ópera Joven, asignado al hermano de Sánchez en 2022 y destinado a promocionar este género musical por la región.

Gallardo, como Azagra, está investigado en este procedimiento judicial. Indiciariamente, la juez le atribuye un supuesto delito de prevaricación. Interrogado por la magistrada, el secretario general del PSOE extremeño negó cualquier irregularidad en la adjudicación.

Este mismo viernes también estaban citados a declarar, como testigos, un miembro de la cúpula de Podemos en Extremadura y un representante del sindicato CSIF. Ambos, cuando Azagra fue contratado en la Diputación, criticaron su fichaje.

El primero, actual concejal en Cáceres, no ha podido ser interrogado por un problema técnico. El sindicalista sí ha señalado que en la Diputación, "salvo los políticos", todos sus trabajadores fichan, lo que no consta que hiciera Azagra.

El miembro de CSIF también ha señalado que, de forma habitual, cuando se teletrabaja o cuando un empleado no está sujeto a control horario telemático, cargas sus gastos laborales (comidas, transportes...) a la Diputación, que procede después a pagarlo. Por tanto, ha señalado que, en el caso de David Sánchez, de haber actuado según la normativa, debiese también haber sido así.

El conocido como caso Azagra se inició con la denuncia del sindicato Manos Limpias, representado en este proceso por el letrado José María Bueno. También están personados como acusados populares la organización Hazte Oír y los partidos Iustitia Europa y Vox.