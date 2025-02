Archivada la querella contra el cómic satírico 'El Niño Jesús no odia a los mariquitas', que Elon Musk tachó de "demencial"

Vista de la portada del libro 'El niño Jesús no odia a los mariquitas'. Editorial Fandogamia

Carpetazo judicial a la causa que fue abierta (a raíz de una querella de Abogados Cristianos) contra el autor del cómic satírico El Niño Jesús no odia a los mariquitas y contra la editorial que lo publicó (Fandogamia).

En una sentencia, la Audiencia Provincial de Valencia confirma la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Quart de Poblet, que ya archivó provisionalmente este caso. Y avala los argumentos del juez.

Entre otros, que, pese a lo indicado por Abogados Cristianos en su denuncia, este libro satírico no se dirige a menores de edad, pese a su apariencia.

Bien es cierto que su formato imita el de un cuadernillo infantil, con un lenguaje naíf pero burlón y alegatos en favor de la diversidad afectivo-sexual. El cuadernillo incluye, por ejemplo, ejercicios para colorear, actividades para rellenar y demás pasatiempos, con ilustraciones —algunas— de carácter obsceno y explícitamente sexual, en las que aparecen, en ocasiones, elementos religiosos. Ahora bien, se trata de una parodia, una sátira.

La Audiencia Provincial valenciana recuerda en su sentencia que Abogados Cristianos indicó en su querella que la publicación de El Niño Jesús no odia a los mariquitas afectaba "a la libertad sexual de los menores". Ahora bien, como indican los magistrados, "no puede entenderse dirigida a menores de edad, lo cual está debidamente documentado". Por todo ello, rechazan el recurso de la fundación ultrarreligiosa, en línea con lo solicitado por la Fiscalía.

"La querellante [Abogados Cristianos], por vía de apelación, insiste en que se trata de una publicación dirigida a menores y, en cualquier caso, si lo fuera o no, que se estaría cometiendo un delito de odio", recuerda la Audiencia valenciana.

A renglón seguido, indican que estos argumentos "deben ser desestimados". "No hay ningún dato que permita considerar que una determinada publicación, que se hace y se presenta en el ejercicio de los derechos constitucionales, como la libertad de expresión, contenga expresiones o frases o gráficos constitutivos de delito de odio", señala la resolución.

"Es, desde luego, ésa la interpretación absolutamente subjetiva y, diríamos, alejada de la realidad social y cultural de nuestros tiempos la que quieren dar los querellantes", añade.

"Aceptar que existen otras tendencias o religiosas o sexuales y expresiones literarias más o menos afortunadas no pueden confundirse con actos de incitación directa o indirecta al odio", afea el tribunal.

"Por mucho que se retuerzan las frases [del libro] o se quiera ver en los dibujos lo que no hay, no se puede hablar de existencia de una acción que incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una parte del mismo", concluye la sentencia.

No obstante, al conocerse la polémica publicación de este libro, a raíz de la querella de Abogados Cristianos, el dueño de la red social Twitter (hoy, llamada X), Elon Musk, tuiteó lo siguiente: "This is demented", en alusión a una de las páginas del libro, que un usuario había señalado como si se tratara de un libro infantil. La traducción del tuit de Musk, en español, es: "Esto es demencial".

Los ejercicios del cuadernillo

Entre otras actividades, el cómic para adultos incluía los siguientes textos.

"Actividad 1. Manolito es homosexual y quiere decírselo a sus padres, pero le da mucho miedo hacerlo porque no sabe cómo van a reaccionar. ¿Puedes ayudarlo a encontrar las palabras adecuadas y llegar hasta ellos?", reza el primer enunciado del libro. "Mamá, papá, yo soy homosexual", continúa el ejercicio. "Por suerte, los padres de Manolito son gente normal, y lo quieren tal y como es", concluye.

"Actividad 11. ¡Qué bonita es la diversidad! Dobla por la línea de puntos y mueve la hoja para ver cómo practican coitos estas diferentes parejas de personas. ¡Todas son correctas!", indica otra de las actividades. En la imagen, aparecen dos hombres, dos mujeres y una pareja heterosexual.

Otro de los ejercicios es una sopa de letras en las que el lector debe encontrar los nombres de animales del Arca de Noé que, en una ilustración anexa, aparecen manteniendo sexo homosexual, como delfines, lagartijas, patos, pingüinos y jirafas.

Una de las páginas del libro incluye el siguiente enunciado, junto a una imagen de dos religiosas masturbándose: "En la Edad Media se sacó una ley que prohibía a las monjitas dormir juntas porque a veces se daban besitos y se acariciaban los kiwis".