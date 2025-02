De la Fuente se desvincula del comité de crisis sobre el beso de Rubiales y el exjefe de Prensa de la RFEF ve a Jenni "manipulable"

Luis de la Fuente, seleccionador masculino de fúbtol, se ha desvinculado del comité de crisis celebrado en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) días después de que su entonces presidente, Luis Rubiales, diese un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

En su breve declaración como testigo en el juicio por estos hechos, De la Fuente ha sostenido que acudió a la sede de la RFEF el 23 de agosto a preparar la lista de convocados de la Selección y no a participar en la reunión que ese mismo día se estaba celebrando allí para preparar el informe que estaba elaborando el departamento de Integridad.

"Yo iba para tratar otros temas muy importantes, que eran los que a mí me competían: la convocatoria, la lista de jugadores, viajes, instalaciones, necesidades, etcétera. Son reuniones muy duras, muy largas porque hay muchas cosas que hay que hacer", ha explicado en el juicio.

Por su parte, Pablo García Cuervo, exdirector de Comunicación de la Federación, ha tildado a Jenni Hermoso de "manipulable" y "muy influenciable".

Así se ha pronunciado unos minutos antes que De la Fuente, durante su tenso interrogatorio en la segunda sesión del juicio del caso Rubiales, en el que se enjuicia el beso en la boca que el 20 de agosto de 2023, tras la final del Mundial femenino que ganó España, le dio Luis Rubiales —por entonces, presidente de la RFEF— a la futbolista. También, las supuestas coacciones que sufrió la deportista para que restase importancia al episodio.

La Fiscalía y el resto de acusaciones han preguntado a García Cuervo por el comunicado que él mismo redacta aquella noche y que —atribuyendo su contenido a Hermoso, en primera persona— quitaba hierro al beso en la boca.

"Yo escribí unas pequeñas declaraciones de Jennifer Hermoso y que ella tenía que aprobar para ser difundidas, como así fue", ha recordado el testigo sobre su labor aquella noche. "Bajo esa premisa se elaboraron", ha señalado.

La Fiscalía ha reprochado a García Cuervo que no hablara con la jugadora antes de redactar la nota. "La escribí yo en función de las declaraciones que ella hizo a la Cadena COPE [tras finalizar el partido, en el que Hermoso tacha de anecdótico el episodio del beso y le resta importancia]", ha respondido el exdirector de Comunicación de la RFEF.

"Ella las hizo libremente y sin ser coaccionada por nadie. Fue lo único que dijo, por eso me basé en ello", ha justificado.

"[Jenni Hermoso] no estaba a 10.000 kilómetros de distancia. Podía haber hablado con ella en el autobús, durante el vuelo, en muchos momentos. ¿Qué premura es esa para no contar con ella y contar con unas declaraciones [a la COPE] con las que ella podía no estar de acuerdo", ha insistido la fiscal Marta Durántez, con la que García Cuervo ha protagonizado varios momentos de tensión que han obligado a intervenir tajantemente al juez.

"La que se contradice es Jennifer Hermoso, yo no me contradigo en nada, en nada", ha subrayado García Cuervo a preguntas de otra acusación (la Asociación Española de Futbolistas), que ejerce la acusación popular.

Tal y como relató este lunes la propia Hermoso, durante la primera sesión del juicio, García Cuervo solicitó a la jugadora, durante el trayecto en bus tras el partido, que bajara del vehículo y autorizara la difusión de este comunicado. Ella, que asegura estar visiblemente agobiada en ese momento, indicó que iba a ser "lo último" que haría al respecto. "Haced lo que queráis", les habría dicho a García Cuervo y a otra responsable de Comunicación.

La jugadora también relató este lunes que si mantuvo la compostura durante la celebración del triunfo lo hizo para no aguar la fiesta a sus compañeras y para poder disfrutar del triunfo ella misma.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.