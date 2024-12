El juez del Supremo desbarata la estrategia de Ábalos: tendrá que declarar sin saber lo que dirá Aldama

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sufrido este lunes su primer revés estratégico en el proceso penal al que se enfrenta en el Tribunal Supremo. El también exsecretario de organización del PSOE, que fue mano derecha de Pedro Sánchez, ha tenido que recular en su pretensión de posponer su comparecencia voluntaria, prevista para este jueves, lo que había solicitado con la idea de ganar tiempo y de que el primero en ser interrogado por el instructor de la Sala Penal sea el empresario Víctor de Aldama.

Aldama se ha convertido en el principal problema de Ábalos después de que el comisionista haya confesado -primero ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y luego por escrito- que pagó comisiones ilegales al que fue titular de Transportes por contratos de este Ministerio. Y no sólo por los que adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión por material anti-Covid (origen del llamado caso Koldo), sino también por obras públicas en carreteras.

José Luis Ábalos supo el pasado día 2 que el instructor del Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, le había citado para una declaración voluntaria el 12 de diciembre, mientras que Aldama ha sido convocado para el día 16.

El día 3 la defensa de Ábalos comunicó al instructor su deseo de prestar declaración el día señalado "al efecto de evitar dilaciones indebidas". Venía a poner de manifiesto, así, que quería explicarse ante el juez sin necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo tramite el suplicatorio al Congreso para proceder contra el diputado, un trámite que requiere varias semanas.

Sin embargo, el día 5 presentó un nuevo escrito en el que, sin referirse ya a la necesidad de evitar dilaciones, pidió que se pospusiera la fecha de su comparecencia alegando no haber tenido tiempo suficiente para preparar su defensa.

El magistrado Puente le contestaba este lunes con una cortante resolución en la que rechazaba fijar una nueva fecha para la declaración voluntaria del diputado y dejaba sin efecto la comparecencia del próximo jueves, dada la alegación sobre la falta de tiempo para prepararse.

"Que al aforado corresponda la decisión de comparecer o no ante el Tribunal no significa que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno, determinando, también libérrimamente el tempo de las actuaciones", le dejaba claro a Ábalos el instructor.

"Ofrecida la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de proceder a adoptar la decisión pertinente acerca de elevar o no el correspondiente suplicatorio, esta decisión no puede (ni debe) quedar suspendida hasta tanto aquel considere llegado el momento oportuno para prestar su declaración voluntaria", explicaba el magistrado.

"Ello no solo daría pábulo al surgimiento de eventuales dilaciones indebidas, sino que podría perjudicar también seriamente la eficacia de la investigación", justificaba.

La resolución añadía una consideración encaminada a advertir al investigado que el instructor del Tribunal Supremo no está dispuesto a que le toreen: "Por las mismas razones -o por otras- que mostró su voluntad de comparecer inicialmente en la fecha señalada, retractándose de ello unos días más tarde, esta misma situación podría reproducirse". De modo que Ábalos puede decidir si acude o no a una declaración que tiene carácter voluntario, pero no elegir la fecha.

El exdirigente socialista rectificó de inmediato. En la misma mañana de ayer presentó un nuevo escrito aceptando declarar este jueves, sin mencionar ya ningún déficit en la preparación de su defensa.

En las escasas resoluciones que ha dictado hasta ahora, el instructor del caso Ábalos ha dejado claro que va a llevar de modo firme la dirección de la investigación. El pasado jueves, acordó incorporar los documentos aportados por Aldama pero no solicitar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un teléfono móvil intervenido al empresario cuando fue detenido.

Según Aldama, en ese dispositivo, que está encriptado, se encuentra "información relevante" que evidenciará su "grado de penetración en instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez".

Puente no se ha dejado impresionar y ha acordado no solicitar de momento el teléfono a la espera de que Aldama aclare "en qué concretos aspectos lo considera relevante para los hechos que aquí se investigan".