El juez Peinado rechazó la petición de Begoña Gómez de no grabar su imagen por no ser "autoridad"

El juez Juan Carlos Peinado rechazó el pasado viernes la petición de Begoña Gómez de que sólo se captara el audio de su declaración y no la imagen, al considerar que no tiene "la condición de autoridad, ni cargo alguno que le atribuya que no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución Española".

Dicho artículo, "proclama el derecho a la igualdad, y que todos los españoles, son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", le recuerda el juez a la esposa de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una providencia.

Por ello, explica el magistrado, "no se alcanza a comprender que pueda procederse a vulnerar el principio de inderogabilidad singular de las normas, de tal manera que, la grabación de la diligencia de declaración de la investigada, deberá ser recogida en el correspondiente soporte de grabación, en las mismas condiciones que se viene realizando en cualquier procedimiento judicial".

El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, alegó la "relevancia pública" de su clienta para tratar de impedir que quedase plasmada en imágenes la declaración de su clienta.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid le recuerda en su resolución "al señor Letrado de la defensa, que el hecho de recoger con imagen y sonido las grabaciones no es una práctica que carezca de soporte legal, sino todo lo contrario, lo es para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Cuando Gómez acudió el pasado viernes a declarar como investigada, Peinado ya le trasladó verbalmente su decisión de permitir una grabación completa de la declaración.

Sin embargo esta finalmente se tuvo que aplazar al 19 de julio al no haber notificado el juzgado a la mujer del presidente la ampliación de la querella contra ella por su actividad en el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía junto al empresario Juan Carlos Barrabés.