El juez suspende la declaración de Begoña Gómez y la vuelve a citar el 19 de julio

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha suspendido la declaración de ésta prevista para este viernes. Por ello, ha fijado una nueva fecha: volverá a citarla para el próximo 19 de julio a las diez de la mañana.

El magistrado Juan Carlos Peinado la investiga por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Gómez, ante el juez, ha asegurado desconocer por qué hechos se la investiga.

Pasadas las 10.10 h de este viernes y ataviada con un pantalón negro, tras entrar en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla en un coche y sin ser vista, la primera dama ha subido hasta la sexta planta del edificio, en la que se ubica el Juzgado de Instrucción número 14 de la capital, del que es titular Peinado.

Hasta la sala ha sido acompañada por cuatro miembros del personal de seguridad, con los que ha subido en ascensor desde el garaje.

Preguntada por el juez por si conoce los hechos supuestamente delictivos que se le atribuyen, Gómez ha manifestado que no, al no haberle sido "notificados correctamente" los términos de la querella en su contra presentada por una de las acusaciones populares de la causa, Hazte Oír. Así lo ha asegurado la investigada.

La breve declaración ha sido grabada en vídeo, pese a la petición formulada por el abogado de la investigada, el exministro Antonio Camacho, para que tan sólo se registrase el audio. Al inicio del acto, el juez Peinado ha ordenado que también se graben imágenes.

En su interrogatorio han estado presentes representantes de todas las acusaciones populares de la causa: los partidos Vox y Iustitia Europa, la asociación Hazte Oír, el sindicato Manos Limpias y el abogado y youtuber Aitor Guisasola, del Movimiento de Regeneración Política de España.

Este jueves, el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla, en manos de la magistrada María Jesús del Barco, autorizó que la investiga accediese en coche, directamente al garaje del edificio, como así ha sucedido y tal y como recomendaban los servicios de seguridad de Moncloa.

Este mismo viernes, a las 13h, está fijada la declaración —en su caso, como testigo— del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Begoña Gómez co-dirigía el Máster en Transformación Social Competitiva en dicho centro educativo. De hecho, la querella de Hazte Oír refería a que la investigada se habría "apropiado" de los conocimientos generados en dicho máster para beneficiarse de ellos a través de la empresa homónima que registró a su nombre y dedicada al mismo ámbito que el máster.

A la salida de los juzgados, en declaraciones a los medios de comunicación, Antonio Camacho, acompañado del jefe de Comunicación del PSOE, ha asegurado que su clienta "no tenía ninguna duda de que quería colaborar con la Administración de Justicia". "[Begoña Gómez] venía dispuesta a, si el juez aclaraba cuáles son los hechos objetos de investigación, declarar", ha manifestado.

Ahora bien, Camacho ha señalado que el hecho de que Gómez no declarase, al no haber tenido conocimiento de la querella de Hazte Oír, "no sólo es la mejor decisión para el derecho de defensa de una investigada, sino para la defensa del Estado de derecho".