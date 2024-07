¿Qué pasará ahora con la amnistía? El horizonte que va desde el Supremo al Constitucional y a Europa

Concretamente, Llarena, el magistrado instructor de la causa del 1-O, siguió el mismo criterio que expresaron quienes habían sido hasta hace unos días los fiscales del caso: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. ¿Cuál es la postura de estos cuatro fiscales? Todos ellos se negaron a aplicar la amnistía al delito de malversación.

Y, por ello, por orden del máximo responsable de la Fiscalía, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, todos fueron apartados de este procedimiento.

No obstante, Llarena ha respaldado la misma postura manifestada por Zaragoza, Cadena, Madrigal y Moreno. Sostiene el juez que, al disponer de fondos públicos para financiar el desarrollo del proceso soberanista catalán y el referéndum del 1-O, Puigdemont y el resto de encausados por el procés tuvieron un claro propósito de obtener un "beneficio personal de carácter patrimonial".

Y ésa es, precisamente, una de las exclusiones que contempla la Ley de Amnistía a su aplicación. Además, el instructor sostiene que el dinero público presuntamente malversado podría incurrir en otra de las excepciones que la norma: la que excluye a los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

Por su parte, este mismo lunes, la Sala de lo Penal del Supremo, el tribunal que juzgó el procés, coincidía con el juez al declarar no amnistiable el delito de malversación de caudales públicos por el que habían sido condenados otros líderes del procés que no huyeron, sí fueron juzgados y luego acabaron indultados por el Gobierno. Se trata de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

En su resolución, la Sala sostiene que, cuando quisieron impulsar el proceso independentista, estos dirigentes tenían dos alternativas: echar mano a los fondos públicos o pagarlo el procés de su bolsillo, como sí hicieron cientos de ciudadanos. "Y optaron por la primera de las opciones", señalan. "Su aportación fue el dinero público que debían custodiar y administrar con lealtad", añade el tribunal presidido por Manuel Marchena sobre el actuar de estos políticos. Los cuatro fueron condenados a entre 12 y 13 años de cárcel por malversación y al mismo periodo de inhabilitación, condición, esta última, que se mantiene.

Así lo ejemplifica la Sala: "El que se apodera de bienes ajenos —en este caso, patrimonio público— comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista. El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otro, sino por quitarle a otro las cosas".

Y ahora, ¿cuál es el horizonte de la amnistía? ¿Qué pueden hacer los implicados?

Concretamente, a través de un recurso de reforma , que deberá resolver el propio Llarena. Eso sí, no es probable que se desdiga. Y, en segundo lugar, de no surtir efecto la primera opción, mediante un recurso de apelación, que resuelve la Sala de Apelación del Supremo, compuesta por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo.

Esto hace muy probable que sus defensas, aunque no confíen en tener éxito, recurran las citadas decisiones del Supremo. Tanto la del juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, como la de la Sala de lo Penal del mismo tribunal. Cada uno la que le afecte, obviamente.

Lo que sí ha descartado la Sala es plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "No podemos suscitar una cuestión prejudicial que plantee (...) si es correcto lo que correctamente ha decidido el legislador nacional al aprobar la Ley de Amnistía, esto es, excluir de todo perdón los delitos que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión y que gozan de la reforzada protección dispensada a este bien jurídico", subraya el auto, ponencia de Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó el procés.

Una vez haya ocurrido lo anterior, si la resolución del Constitucional no les resulta favorable, podrán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero, para ello, es necesario haber presentado antes los citados recursos de amparo ante el Constitucional. Una vez agotada esta vía interna, sí podrían acudir al TEDH. Hasta que eso suceda, no, a riesgo de que Estrasburgo eche por tierra sus pretensiones.

Voto discrepante

Por primera vez, se ha roto la habitual unanimidad con la que la Sala Segunda (nombre que recibe la Sala de lo Penal del Supremo) resolvía las cuestiones vinculadas al procés. La polémica Ley de Amnistía ha sido la causante.

La magistrada Ana Ferrer ha sido la única de los seis miembros del tribunal que ha formulado un voto particular del que discrepa de la decisión de no aplicar esta medida al delito de malversación. Ferrer apoya plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que sea el TJUE el que decida sobre la adecuación (o no) de la norma a la legislación europea.

La magistrada Ana Ferrer sostiene que la "única interpretación razonable" es que ese beneficio obtenido por los encausados, orientado a que se llevase a término el proyecto independentista catalán, "es precisamente el que la ley quiere amnistiar, ese es el sentido que surge de la letra de la norma, excluyendo sólo los casos en los que en el curso del mismo hubieran podido producirse desviaciones hacia supuestos de corrupción personal".

El único supuesto no amnistiable sería, a su juicio, el de que alguno de los implicados hubiera obtenido "una ventaja económicamente evaluable" y que "se apartara los fondos de esa finalidad secesionista".

No obstante, la opinión mayoritaria en el Supremo es la contraria. Y los jueces del Alto Tribunal reprocharon que el "ritmo de alta velocidad" que ha caracterizado la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía dificulta que su espíritu sea claro.

"Entre la voluntad política que anima una determinada reforma y los enunciados normativos mediante los que esa voluntad pretende llevarse a efecto ha de existir una coherencia precisa, exacta, que sea fiel reflejo del solvente manejo de las categorías conceptuales que son propias de la dogmática penal. De no ser así, se resienten la previsibilidad y la inderogable seguridad jurídica que han de presidir tanto la redacción de la norma que crea un hecho delictivo, como la de aquella que declara extinguida la responsabilidad criminal por efecto de la amnistía. (…) La precipitación con la que este texto legal ha visto la luz, reflejada entre otros aspectos en la visible distancia entre la redacción inicial y la que finalmente ha sido publicada, contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa", afearon los magistrados de la Sala Segunda.

"En el actual estado de cosas (...) es especialmente difícil conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para los malversadores con la voluntad del legislador español de dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad, por el simple hecho de haber sido cometidos por unos concretos responsables políticos y en una determinada franja histórica que alcanza desde el día 1 de noviembre del año 2011 hasta el día 13 del mismo mes del año 2023", critican.