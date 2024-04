El Colegio de Abogados de Madrid logra la suspensión de un juicio pedida por un letrado con la pierna rota

Pese a la negativa inicial del juzgado, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha logrado que se suspenda un juicio a petición de un letrado que tenía que participar en la vista y que tiene el peroné fracturado.

Así lo ha informado el ICAM en una nota de prensa, en la que recoge declaraciones del afectado, Ignacio Palomar, que encabeza el despacho Servilegal Abogados.

"Me he roto la pierna y el juzgado se negaba a suspender el juicio. Desde Defensa de la Abogacía me ayudaron y el juicio se suspendió", explica.

Palomar logró que el juzgado, finalmente, atendiese su petición tras alertar de su problema al Colegio a través del Protocolo 112 Abogacía.

Se trata de un servicio desplegado hace ya casi un año por el departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM y destinado a recoger y atender quejas de sus colegiados, como ésta.

Fachada del ICAM, en una imagen de noviembre de 2023. Europa Press

En esta ocasión, fue el Juzgado de lo Social número 26 de Madrid el que, en un primer momento, desoyó la petición de Palomar. Pero, finalmente, acabó suspendiendo el señalamiento del juicio, previsto para este miércoles, 24 de abril. Tras su lesión, Palomar tiene recomendado guardar reposo.

La gestión del ICAM ha dado su fruto y ahora el juez deberá ahora dictar una nueva fecha para el juicio.

Protocolo 112

De hecho, el Colegio de Abogados puso en marcha el Protocolo 112 en paralelo a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado año, del real decreto Ley 5/2023, que recoge que "causas objetivas de fuerza mayor que afecten a los profesionales de la abogacía y la procura" son motivo para suspender un juicio.

El real decreto precisa, entre ellas, el nacimiento y cuidado de un menor, una enfermedad grave, un accidente o una hospitalización, el fallecimiento de ciertos familiares o una baja laboral certificada.

A su vez, el nuevo texto normativo faculta a los colegios de abogados y procuradores, así como a las partes personadas en el proceso, a solicitar la suspensión esgrimiendo alguna de las causas descritas.

El Protocolo 112 Abogacía está a disposición de los colegiados las 24 horas de todos los días del año y, entre otros servicios, ofrece la posibilidad de que sea el ICAM el que solicite, en favor de uno de sus miembros, la suspensión de una vista en situaciones como las enumeradas. Los abogados colegiados en Madrid pueden echar mano de este servicio a través del teléfono 91 788 10 70 y del correo electrónico: 112abogacia@icam.es.