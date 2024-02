La Audiencia Nacional avala que García-Castellón siga como juez del 'caso Tsunami Democràtic'

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avala que Manuel García-Castellón continúe como juez instructor del caso Tsunami Democràtic.

De esta forma, el tribunal rechaza la petición de apartar al magistrado formulado por Oleguer Serra, uno de los investigados en esta causa, que indaga en los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista que da nombre el caso.

En un auto fechado el pasado día 23, los magistrados rechazan la petición de recusación por un defecto de forma, sin entrar el fondo de la cuestión, que no era otro que el discurso que García-Castellón pronunció en un foro público y en el que aludió a la futura Ley de Amnistía, que podría beneficiar a los imputados en esta causa, entre los que también se encuentran Carles Puigdemont y Marta Rovira.

"Yo, únicamente, como ciudadano, puedo decir dos cosas: que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: Bien, estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo... Por tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?", expresó el juez el pasado octubre.

Cuando la defensa de Oleguer Serra pidió que se apartara del caso por estas palabras, el juez lo rechazó de plano. Ahora, la Sala avala esta decisión, ya que existen errores en el poder especial necesario para plantear una recusación. En concreto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, jerárquicamente superior a García-Castellón, indican que en el poder otorgado por Serra "no se indica ni el procedimiento ni la causa de recusación, ni se designa al recusado".

Fue el pasado 24 de enero cuando el juez ya señaló que la recusación presentada por Serra carecía "de los más elementales requisitos formales exigidos para su tramitación".

"Caos procesal"

La representación de Serra recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal. Pese a que el tribunal le afea cierto "descontrol" y "caos procesal", el tribunal avala que siga al frente del caso Tsunami Democràtic.

Le reprocha, no obstante, que la resolución en la que rechazó de plano la recusación debió ser un auto y no una simple providencia, menos motivada. No obstante, la Sala considera que ello "no ha generado indefensión material al recurrente [Serra]".

