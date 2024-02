García Ortiz sobre el 'caso Tsunami': "Mi intención es respetar criterio de la teniente fiscal del TS"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que su intención es "respetar" el criterio que marque la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, quien debe resolver si se puede investigar por terrorismo a los sospechosos como el expresidente Carles Puigdemont y el diputado de ERC, Ruben Wagensberg.

Preguntado en una entrevista este jueves en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, sobre si respetará sea cual sea el criterio de la teniente fiscal del TS, García Ortiz ha apuntado que sería "política ficción" si contestara de alguna manera a esa cuestión, pero que su intención es "respetar lo que diga la teniente fiscal".

Al hilo, ha asegurado que desconoce el criterio que aplicará Sánchez-Conde y que no hay un plazo establecido para que se pronuncie en torno a este asunto.

En otro orden de cosas, el fiscal general del Estado ha mostrado su respaldo al trabajo de los magistrados de la Audiencia Nacional al ser preguntado si apoya las críticas del fiscal de la Audiencia Nacional a cargo de la causa relativa a Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carvallo, hacia las decisiones que está tomando en la instrucción el juez Manuel García Castellón.

"La Audiencia Nacional es el órgano especializado en este país en terrorismo. Yo respaldo el trabajo de los compañeros de la Audiencia Nacional, por supuesto", ha indicado.

Asimismo, García Ortiz se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que negó que el independentismo catalán cometiera terrorismo en las protestas contra la sentencia del procès, y ha señalado que "respeta la libertad de expresión de todos".

En este sentido, ha manifestado que sería tener "la piel muy fina" si el presidente del Gobierno o el jefe de la oposición o cualquier otro responsable político "con manifestaciones de este tipo pudiera influirnos". "Creo que están en los periódicos todos los días y estamos hasta cierto punto acostumbrados a ellos. Lo que no nos gustan son las injerencias de verdad", ha reclamado.

No hay indicios de terrorismo

García Ortiz también ha hablado sobre la ponencia del 'caso Tsunami' del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, que sostiene que "los indicios tenidos en cuenta por el instructor [Manuel García-Castellón] resultan demasiado abiertos" y, por lo tanto, "no concurre el tipo penal de terrorismo".

En este sentido, el fiscal general del Estado ha vuelto a desmentir las informaciones publicadas en algunos medios que decían que Redondo cambió de opinión sobre su criterio en cuanto a imputar el cargo de terrorismo después de hablar con él.

"Eso es un infundio, eso no es cierto. Álvaro Redondo entra en mi despacho y sólo me cuenta una versión. Yo no tengo la oportunidad de decirle nada porque él me cuenta la única versión que, cinco minutos después y plasmado en un documento que no me entrega porque no se lo solicito, comparte con sus compañeros de sala", ha explicado García Ortiz.

El fiscal general ha insistido en que ignoraba "la existencia de ningún borrador, de ningún trabajo previo, ni siquiera de ninguna intención previa" sobre el tema.

