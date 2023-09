El PP recusa a la juez del TC y exalto cargo del Gobierno Laura Díez en el recurso sobre votos nulos

El Partido Popular considera que la magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez Bueso no debe seguir interviniendo en la tramitación y resolución del recurso de amparo interpuesto por el PSOE para intentar que se vuelvan a contar los 30.000 votos nulos registrados en la provincia de Madrid en las elecciones del pasado 23 de julio.

Con ese recurso, el PSOE pretende mantener vivo el relato de que puede recuperar un escaño por Madrid en detrimento del PP, lo que sería determinante para que Pedro Sánchez no necesitase los votos de Junts per Catalunya, sino solo su abstención, en la investidura como presidente del Gobierno. Los expertos ponen en duda, no obstante, de que un eventual nuevo examen de los votos nulos permitiera recuperar el undécimo diputado socialista.

Díez Bueso ha sido ponente de la controvertida admisión a trámite del recurso del PSOE, acordada por la Sala Segunda del TC el pasado martes por cuatro votos frente a dos.

El PP considera que existe una "falta de apariencia de imparcialidad" en Díez, que hasta abril de 2022 fue alto cargo en el Ministerio de la Presidencia. Su jefe directo, el ministro Félix Bolaños, ha realizado declaraciones en las que ha subrayado que es preciso llevar a cabo un nuevo conteo de los votos nulos en Madrid.

Díez accedió al TC el pasado 30 de diciembre por designación directa del Gobierno de Pedro Sánchez, para el que trabajó.

En el escrito de recusación, presentado este viernes, el PP señala que desde el 4 de febrero 2020 y hasta el 26 de abril de 2022 "desempeñó un alto cargo en el Gobierno del PSOE (recurrente en amparo), trabajando en el Palacio de la Moncloa bajo las órdenes directas de Carmen Calvo y Félix Bolaños al haber sido nombrada directora general de Asuntos Constitucionales y coordinación jurídica del Ministerio de la Presidencia".

Añade que Bolaños, "hasta hace muy pocas fechas jefe directo de la magistrada Diez Bueso, ha realizado declaraciones reiteradas poniendo en duda la fiabilidad de los resultados del proceso electoral a las Cortes Generales de julio de 2023 y ha solicitado expresamente que tenga lugar un nuevo escrutinio mediante la revisión de la validez de la totalidad de los votos nulos".

Para el PP, "el interés de la magistrada en favorecer los intereses del PSOE y del sr. Bolaños, constituyen elementos objetivos, a la vista de cualquier observador, para temer por la falta de imparcialidad de Díez Bueso. Así lo considera esta representación y sin ninguna duda será lo que concluya un porcentaje muy elevado de los ciudadanos, con el consiguiente menoscabo de su confianza en el Tribunal Constitucional y en los principios de una sociedad democrática".

Salvo que sea inadmitida de plano, la recusación puede afectar al calendario de resolución del recurso del PSOE, que por tener carácter electoral tendría que ser examinado antes del próximo martes.

