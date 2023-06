Tsunami en la asociación progresista por el cargo dado a Delgado: fiscales históricos se dan de baja

La designación de la exministra y exfiscal general Dolores Delgado como fiscal de Sala para la memoria democrática y los derechos humanos, decidida por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en contra del Consejo Fiscal y sin acceder a parar el nombramiento para analizar si incurre en incompatibilidad para desempeñar ese cargo, ha conmocionado la Unión Progresista de Fiscales.

Miembros históricos de la UPF han empezado a darse de baja en desacuerdo con el apoyo dado a ese nombramiento, según ha adelantado El Confidencial. El fiscal de Sala Javier Zarazona; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña; la fiscal de delitos económicos Lorena Álvarez o la fiscal de Baleares María Moreto, exdirigente de la UPF, se encuentran entre los miembros de la asociación que la han dejado.

La dirección de la UPF, con la que EL ESPAÑOL ha intentado contactar, guarda silencio. Desde la Fiscalía General se resta trascendencia al movimiento y se afirma que se trata de un "grupo definido crítico con Delgado y que lleva tiempo pensando marcharse".

[El fiscal general nombra a Delgado fiscal de memoria democrática con rechazo mayoritario del Consejo]

Tanto Delgado como García Ortiz han sido vocales del Consejo Fiscal en representación de la UPF y el fiscal general tiene un enorme ascendiente en la dirección de la asociación.

Fiscales que se han dado de baja explican que "no es ya que se estén cargando la UPF, es que están haciendo cosas irreconocibles en lo que es el Ministerio Fiscal. ¿Cómo es posible que unos representantes de la carrera [en referencia a los vocales de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en el Consejo Fiscal] pidan tiempo para que se analice si se va a nombrar a una persona incursa en una incompatibilidad y se conteste con el rodillo?".

A su juicio, se está transmitiendo una "imagen que daña a la Fiscalía y a los fiscales" cuando se designa para un cargo a quien "promovió sin descanso y creó la plaza para ella misma" cuando era ministra de Justicia y luego fiscal general, cuando es nombrada para ese cargo por un fiscal general "que le debe a ella su carrera profesional" y cuando "ella y su pareja [en referencia al exjuez Baltasar Garzón] se lucran con conferencias sobre las mismas materias que va a llevar ella y a las que se dedica el bufete de él".

[La Asociación de Fiscales pide la dimisión de Álvaro García por 'maniobrar' para nombrar a Delgado]

García Ortiz anunció ayer al Consejo Fiscal que va a proponer al Gobierno el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala para la memoria democrática y los derechos humanos, con el rechazo mayoritario de los vocales. Los seis representantes de la Asociación de Fiscales y el de la APIF decidieron no participar en la votación después de ver rechazada su propuesta de que se sacara este asunto del orden del día para que la Inspección Fiscal hiciera un informe sobre la posible incompatibilidad de Dolores Delgado para ese concreto cargo por su relación de pareja con Baltasar Garzón, presidente de una fundación y director de un bufete dedicados a los mismos asuntos que manejará Delgado.

La petición se basaba en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según el cual los fiscales no podrán ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".

Para el fiscal general, sin embargo, no es posible hacer una interpretación extensiva de las incompatibilidades. La Inspección Fiscal, que hace un análisis previo de todos los candidatos para analizar si concurren en cada uno de ellos los requisitos legales, no hizo objeciones en el caso de Delgado.

Carta de Lastra

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha formalizado su baja en la UPF con una carta en la que expresa que "el lamentable espectáculo que nos ha brindado el Consejo Fiscal celebrado ayer -no por esperado menos doloroso-, precedido de un clamoroso silencio cómplice del Secretariado [de la UPF] durante los días previos, ante una situación que para mí no tiene encaje posible en esos principios democráticos que creía comunes, ha rebasado todas las líneas rojas".

En la misiva, conocida por EL ESPAÑOL, Lastra explica que "día a día me he ido sintiendo más ajena a la deriva que ha ido tomado esta asociación, cada vez más centrada en la 'lucha funcionarial' que siempre caracterizó a las otras asociaciones fiscales y en la búsqueda del 'progreso personal' de algunos, despreocupada por el diseño de una verdadera carrera profesional con una importante misión constitucional que cumplir"

Almudena Lastra, miembro de la UPF desde hace 32, se da de baja "en una asociación que siento que ya no me representa y con cuyo proceder no me identifico".

Sigue los temas que te interesan