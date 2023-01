La Justicia absuelve de calumnias al excoronel que vinculó a Pablo Iglesias con el narcotráfico

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución de coronel retirado que, en un artículo publicado en una web, vinculó al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias con el narcotráfico venezolano y con el régimen iraní.

Así consta en una reciente sentencia, que confirma una resolución anterior, en la que fueron absueltos Diego Camacho y la empresa a Kairos Medina SL del delito de calumnias e injurias. La Fiscalía y el propio Pablo Iglesias eran quienes le acusaban, a raíz de unos artículos aparecidos en el digital El Correo Español.

Los magistrados concluyen que estas expresiones no tuvieron la "gravedad suficiente" como para vulnerar el honor del exsecretario general de Podemos "hasta el punto de que merezca una tutela penal".

Y señalan que, actualmente, dado el "clima convulso que existe en el debate político", descalificaciones como éstas "se anulan u olvidan por las siguientes, sin que deje secuela alguna en el honor de los intervinientes en ese debate". "Es más, a veces se busca y se fomenta el mismo como forma de reacción y de captación de votos", señalan. De esta forma, desestiman el recurso presentado por Pablo Iglesias en contra de la primera sentencia que absolvió al exmilitar Camacho.

La sentencia no es firme y contra ella aún puede interponerse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid también señala que los hechos que El Correo Español atribuye a Pablo Iglesias "no son imputaciones claras y concretas" y no alcanzan a constituir una calumnia, "ya sea por estar construidas sobre un rumor y no sobre una afirmación o por inespecíficas".

A juicio del tribunal —que confirma el criterio del primer juez que absolvió al acusado—, vincular a alguien con el narcotráfico "no es suficiente a efectos penales, sino que requiere un desarrollo adicional". Y lo compara con señalar que "alguien 'está a sueldo' de una organización o Estado, ya que este término tiene una carga metafórica en el contexto utilizado".

"Para poder condenar por el delito de calumnia —concluyen los magistrados—, es imprescindible describir una conducta medianamente detallada que permita discernir los elementos esenciales del tipo penal con los vocablos socialmente utilizados". Y cuando no se da tal circunstancia, las imputaciones no rebasan la burda insinuación sin castigo penal.

Sigue los temas que te interesan