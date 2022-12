El fiscal se suma a PSOE y Podemos para excluir a Trevijano y Narváez y cambiar la mayoría

La Fiscalía ha presentado esta tarde un escrito en el Tribunal Constitucional en el que pide que se retome la recusación que plantearon Unidas Podemos y PSOE contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

El Ministerio Público solicita que, antes de tomar ninguna otra decisión, se aparte a ambos del proceso abierto sobre el recurso interpuesto por el PP contra la tramitación parlamentaria de la reforma del TC que pretende el Gobierno. Mediante esa reforma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez logrará una mayoría progresista en el tribunal de garantías en lugar de la actual mayoría conservadora.

El pronunciamiento del Ministerio Público responde al traslado que le ha dado el TC del escrito presentado anoche por el Senado. La Cámara Alta ha pedido al tribunal que, "con carácter inmediato y, en todo caso, antes del 22 de diciembre", deje sin efecto la medida cautelarísima adoptada el pasado lunes, cuando el Constitucional paralizó la tramitación de la modificación del sistema de elección de sus magistrados.

La petición del Senado, que solicita una rápida respuesta porque tenía previsto votar mañana, jueves, esa reforma, está siendo analizada esta tarde por el Pleno del TC, convocado de forma extraordinaria por su presidente.

Apoyo al Senado

El escrito de la Fiscalía considera "bien fundada" la queja de la Cámara Alta en el sentido de que el Senado y sus integrantes se hallan "indefensos" al haberse adoptado la suspensión cautelar de la tramitación de una proposición de ley sin oírles y en virtud de un recurso interpuesto no por senadores, sino por diputados del Congreso.

El fiscal subraya, a este respecto, que la paralización acordada no sólo anticipa el amparo que solicitan los parlamentarios del Grupo Popular sino que, además, se desconoce qué justificación puede tener que los derechos de un diputado se vean lesionados por la actuación posterior del Senado, una vez que la iniciativa legislativa ya ha salido del Congreso y el TC no la frenó antes que fuera votada en esa Cámara el pasado jueves.

Pese a que el Senado no se refiere a la recusación de González-Trevijano y Narváez ni ha pedido que sean apartados, el fiscal "considera oportuno" abordar ese asunto. Para ello, alega que el TC ya ha aceptado la personación del PSOE y de Unidas Podemos "y con ello [queda] establecida la relación jurídico procesal que operaba como óbice para el tratamiento de dicha cuestión".

El Ministerio Público entiende procedente que el Pleno del tribunal "aborde su tratamiento [de la recusación] con carácter previo a resolver sobre la pretensión del Senado y a cualquier otro trámite procesal subsiguiente que haya de llevarse a cabo en el presente procedimiento".

El fiscal "hace suya" la recusación promovida por los socios de Gobierno dada la "incuestionable vinculación directa" de González-Trevijano y Narváez "con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo".

"Incidencia automática"

"Resulta objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma [la reforma del modo de elección de los miembros del TC] en la situación personal/profesional de ambos, en caso de que llegara a aprobarse, lo que resultaría obviamente impedido de mantenerse la medida cautelar adoptada", argumenta el fiscal jefe ante el Constitucional, Pedro Crespo.

Subraya, en este sentido, la "apariencia de imparcialidad que de manera constante y enfática viene invocando, como factor esencial, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del propio Tribunal Constitucional".

El fiscal no promueve por sí mismo la recusación de González-Trevijano y Narváez sino que se adhiere a la que presentaron UP y PSOE. Pero no menciona que esa recusación ya fue inadmitida por el Constitucional el pasado lunes porque los socios de Gobierno no eran todavía parte en el proceso.

Tampoco hace alusión al hecho de que la recusación inadmitida tenía un claro carácter selectivo, ya que no afectaba ni al vicepresidente Juan Antonio Xiol ni al magistrado Santiago Martínez-Vares pese a que ambos se verían tan afectados por la reforma como González-Trevijano y Narváez. Este diferente tratamiento no es objeto de consideración en el escrito del Ministerio Público.

Alterar la mayoría

Si González-Trevijano y Narváez fueran apartados del Pleno, el TC quedaría constituido por nueve miembros, cinco progresistas y cuatro conservadores. Y ello determinaría el seguro fracaso de las pretensiones del PP.

Este plan no funcionaría si Xiol y Martínez-Vares formaran parte del 'paquete' de recusaciones. Si ellos también fueran apartados, el tribunal se quedaría en siete magistrados, es decir, sin el quorum exigido para constituirse y resolver (que es de ocho magistrados).

Una reiterada jurisprudencia del TC establece que una recusación que impida el funcionamiento del tribunal debe ser rechazada de plano y en esa decisión pueden participar los magistrados recusados, ya que, de otro modo, el Constitucional se vería impedido de cumplir su cometido.

La recusación de los cuatro miembros del TC a los que afecta la reforma hubiera dado lugar a la inadmisión de plano de la iniciativa, sin que la mayoría se viera alterada. Por ello sólo se ha dirigido contra dos, estrategia que ahora apoya el fiscal.

