El sector mayoritario del CGPJ escoge a seis candidatos al TC en una selección aún no cerrada

Los vocales del sector mayoritario del Consejo General del Poder Judicial han llegado ya a una primera selección de seis nombres de candidatos al Tribunal Constitucional, según fuentes conocedoras del proceso de renovación del TC, cuatro de cuyos miembros están en prórroga desde el pasado junio.

No se trata de una lista cerrada, ya que varios consejeros no han podido participar por distintas razones en las últimas conversaciones que los vocales han cruzado y, por tanto, podrían incorporar a otros candidatos en los próximos días.

La preselección está integrada casi en su práctica totalidad por nombres que ya se barajaron antes de que el pasado 5 de octubre se bloqueara la negociación y el sector minoritario intentara encontrar con el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, una vía alternativa que pasaba por la división del sector mayoritario, lo que no se logró.

La dimisión de Lesmes cinco días después y el reinicio de la negociación para elegir al nuevo CGPJ imprimieron un compás de espera a la renovación del Tribunal Constitucional. El proceso se ha reactivado tras el fracaso de las conversaciones entre el Gobierno y el PP.

En la relación figuran tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo: Pablo Llarena, Vicente Magro y Julián Sánchez Melgar.

Los otros tres son magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal: Diego Córdoba, Inés Huerta y César Tolosa, este último, presidente de la Sala.

Los seis han sido consultados y han autorizado la inclusión de sus candidaturas en el proceso de renovación, aunque para ello ha habido que vencer resistencias como la de Llarena, que el pasado septiembre se descartó como aspirante al TC.

De los seis, Magro es el único cuyo nombre no apareció en las conversaciones anteriores al 5 de octubre. Y ahora no se ha incluido a otros como Ignacio Sancho, magistrado de la Sala Civil, al que algunos vocales mencionaron como posible candidato en la primera fase del proceso de renovación del Constitucional.

Entre esos candidatos -y los que, en su caso, se añadan en los próximos días- el sector mayoritario del Consejo tendrá que decantarse por uno o dos nombres, tal como le pidió al grupo minoritario. La mayoría reclamó una propuesta más acotada entre los nueve candidatos iniciales presentados por los vocales propuestos por el PSOE, IU y PNV. El pasado día 3 la minoría se decantó por el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés.

Sin embargo, los consejeros propuestos por el PP ya han transmitido que no consideran a Bandrés el candidato más idóneo para ir al TC debido a su "perfil gubernamental".

Bandrés es el magistrado que prefiere el Gobierno para acceder al Constitucional por el turno del CGPJ. El PSOE ya barajó su nombre en la última renovación del TC, en octubre de 2021. En el último minuto Bandrés fue descabalgado por Inmaculada Montalbán por motivos de paridad de género, ya que el otro candidato de la coalición PSOE-UP era Ramón Sáez y, por contraste, el PP sí había propuesto a una magistrada, Concepción Espejel.

Prisas en la Moncloa

La mayoría del CGPJ tampoco está dispuesta a que la elección de los dos miembros del TC que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces se vea acelerada por la prisa de Pedro Sánchez en renovar un tribunal que le ha dado sonoros varapalos -destacadamente, la articulación jurídica de los estados de alarma, que fue declarada inconstitucional en sucesivos fallos-.

El TC pasará a estar controlado por el sector progresista tras la renovación a cargo del CGPJ y del Gobierno, y Moncloa no ve motivos para seguir esperando.

"Más vale hacerlo bien que rápido", señalan desde el CGPJ, a cuyos dos sectores les gustaría armar un volumen de votos significativo para los dos nuevos magistrados del TC.

Los vocales de la mayoría no se sienten en absoluto condicionados por la eventualidad de que el Gobierno precipite la renovación nombrando a sus dos miembros del Constitucional. Más aún, consideran que sería "mucho mejor" porque "así sabemos si meten perfiles próximos a los independentistas", como teme el PP.

Algunas fuentes del Tribunal Constitucional sostienen que el Gobierno va a esperar al Pleno del CGPJ previsto para el próximo día 24. Pero, si la elección no se produce en esa fecha, nombrará a los magistrados de su 'cupo'.

Ello pondría en un aprieto al Tribunal Constitucional, ya que los magistrados del sector progresista son partidarios de dar el plácet a esos dos nuevos miembros mientras que los jueces de sector conservador consideran que una designación parcial sería contraria a la Constitución. El artículo 159.3 establece que el TC "se renovará por terceras partes", es decir, cuatro magistrados en cada proceso de sustitución.

En el CGPJ no hay opinión sobre ese eventual conflicto. Los vocales están muy molestos con el TC porque consideran que es "inexplicable e incomprensible" que, después de un año y medio con dos recursos encima de la mesa, no haya resuelto si es o no constitucional la ley que impide al Consejo en prórroga realizar nombramientos discrecionales, una reforma vigente desde marzo de 2021 que está colapsando algunas Salas del Tribunal Supremo.

