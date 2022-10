Podemos pide al juez de 'Neurona' que rechace a los dos peritos que ofrecen hacer el informe clave

Podemos ha solicitado al juez Juan José Escalonilla, instructor del caso Neurona, que rechace la propuesta de los dos peritos que se han ofrecido al Juzgado para realizar el informe clave de este procedimiento judicial.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas. En un correo electrónico, Luis Navas y Eduardo García, de la empresa IP Peritos Judiciales S. L. se ofrecieron al magistrado para elaborar un informe sobre el contrato firmado entre Podemos y la consultora que da nombre a esta causa.

Se trata de una diligencia —comprobar si hubo sobreprecio en el acuerdo y qué servicios prestó realmente Neurona al partido político— que Escalonilla considera muy relevante. La acordó hace ya un año.

Y, además, ya son más de cinco los particulares o asociaciones que han declinado este encargo. La última, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el think tank que presidía, hasta el pasado julio, una antigua jefa de prensa de Pedro Sánchez.

Por contra, Podemos, en un escrito enviado este miércoles al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, considera que hay vínculos entre los peritos y Vox, personado como acusación popular en el caso Neurona.

No obstante, en su e-mail, Navas, quien firma el correo, reiteraba que no tiene "filiación política alguna" ni a ningún partido como cliente.

Contrato con Neurona

La formación izquierdista pagó a la consultora Neurona 363.000 euros por unos servicios que el juez Escalonilla investiga si verdaderamente fueron prestados y cuál fue su valor real. Todo ello, para dilucidar si Podemos este contrato se usó para desviar fondos.

En una de las últimas ocasiones, el juez insistió en la importancia de esta pericial para aclarar si el precio del contrato estaba inflado. Para ello reclamó este peritaje independiente que, hasta la aparición del correo firmado por Luis Navas, nadie ha querido asumir.

La Fiscalía, por contra, descarta que Podemos cometiese delito alguno, aunque se decanta por tratar de resolver, "si fuese posible", si hubo "exceso de pago" en dicho contrato. No obstante, el Ministerio Público ya ha reconocido que no augura un resultado claro a esta diligencia. "Es posible que no pueda determinarse con facilidad el coste", manifestó la fiscal del caso Neurona en un escrito.

