El juez vuelve a denegar la investigación a Dolores de Cospedal por la operación Kitchen

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado, por segunda vez, implicar a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, en la operación Kitchen en condición de investigada, tal como ha pedido el PSOE con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

La operación Kitchen es una presunta actuación llevada a cabo desde el Ministerio del Interior con el objetivo de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas información comprometedora para los dirigentes del Partido Popular, entonces presidido por Mariano Rajoy.

En el marco de esa operación, que incluyó seguimientos al entorno familiar de Bárcenas, en julio de 2013 se captó al chófer de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, para que proporcionara información a cambio de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados de Interior y de su posterior ingreso en la Policía.

[La Audiencia confirma que el exministro Fernández Díaz debe ir a juicio en Kitchen y libra a Cospedal]

En octubre de 2013, el entonces comisario Enrique García Castaño entró sin orden judicial en el estudio de Rosalía Iglesias para hacerse con la documentación que allí guardaba Bárcenas. También encomendó a sus hombres descargar el contenido de un teléfono móvil y de una tableta pertenecientes al extesorero y facilitadas por el chófer. Toda esa información fue hurtada al Juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba la financiación ilegal del PP y la presunta percepción de sobresueldos por algunos de sus dirigentes.

El juez instructor dio por terminada la investigación el 29 de julio de 2021 y acordó continuar el proceso para que sean juzgados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; su exnúmero dos, Francisco Martínez, y varios mandos policiales.

Pero exoneró a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, al considerar "débiles" las razones para sospechar que hubo una pata política en la operación Kitchen, residenciada en el PP.

[El juez cierra el caso Kitchen, exculpa a Dolores Cospedal y ve indicios para juzgar a Jorge Fernández]

El criterio del instructor fue respaldado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional el pasado 19 de abril.

Unas semanas después los medios Fuentes Informadas y El País publicaron unas grabaciones que no constan en el procedimiento judicial en las que Cospedal hablaba con el excomisario José Manuel Villarejo.

El 20 de enero de 2013, Cospedal dice al policía, en referencia a la publicación en la prensa de los papeles de Bárcenas, que “la libretita... sería mejor poderla parar”. El comisario le contesta: "Eso es. No te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto".

Pero la contabilidad B del PP fue publicada solo unos días después y la Audiencia Nacional inició una investigación. El 26 de abril de 2013, Villarejo le dice a Cospedal que "yo sé que ayer por la tarde te llamó el ministro [Fernández Díaz] después de haber hablado con Pepe Losada [José García Losada, jefe de la Comisaría General de Policía Judicial]. Se ha negado a cambiar ni un ápice" del informe que iban a enviar al Juzgado.

"No, no, y aparte, a mí me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez. Y digo '¿y para qué me llamas?'", le dice Cospedal.

En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor considera que estos audios no aportan indicios suficientes para investigar a Cospedal ni aportan datos que permitan modificar el criterio adoptado el pasado abril y ratificado por la Sala.

Además, García-Castellón considera improcedente la apertura de una pieza bis sobre Kitchen.

Anticorrupción no pidió la reapertura de la pieza Kitchen ya instruida sino la incoación de una nueva. Por razones procesales, consideró que no es posible volver hacia atrás para reiniciar las pesquisas sobre nuevos investigados en el marco de unas diligencias cuya transformación en procedimiento abreviado ya es firme.

Pero el juez instructor indica que la ley procesal penal no prevé la existencia de piezas bis, por lo que si la Fiscalía estima que se debe investigar a Cospedal tendría que presentar una denuncia o querella.

