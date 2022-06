La Fiscalía, en contra de suspender la candidatura de Macarena Olona (Vox) para las andaluzas

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a suspender la candidatura de Vox a las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo domingo.

Este martes, el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid ha celebrado una vista para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por un abogado particular, Pedro Muñoz Lorite, contra los nombramientos de la lista de Vox a las elecciones andaluzas del próximo domingo.

Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes presentes en la vista, el representante del Ministerio Fiscal ha tildado de "temeridad" la posibilidad de alterar la candidatura autonómica de Vox, algo que sería, a su juicio, "perjudicial" para el partido.

Ahora, el titular del Juzgado deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares que solicitó este abogado. Y, tal y como apuntan fuentes jurídicas, no tendrá que hacerlo siquiera antes de las elecciones. La respuesta que dé a las medidas cautelares solicitas podrá ser posterior al 19-J.

En su demanda, el letrado Muñoz Lorite solicitaba al juez que anulara los artículos 24 y 25 de los estatutos de Vox y el artículo 11 de su Reglamento Interno de Procedimientos Electorales, por considerar que son contrarios a la participación democrática en los partidos políticos que la Constitución consagra. Es decir, Muñoz consideraba que se han elegido a dedo, sin respetar la democracia interna.

El abogado argumentaba que, si el juez estimaba su petición de anular los citados artículos de los estatutos de Vox, ello "conllevaría aparejado la nulidad del procedimiento por el que han sido proclamados candidatos a las elecciones andaluzas, al no quedar sujeto tal procedimiento a los principios democráticos exigidos".

Resolverse en sentencia

Por contra, el fiscal ha manifestado este martes que, según su criterio, ese extremo deberá resolverse en la sentencia que ponga fin a este procedimiento, y no antes de las elecciones andaluzas del domingo. Lorite, si obtuviese un fallo a su favor, ya avanza que pedirá que se ejecute, pese a que ya se hayan celebrado los comicios.

Durante la vista de este martes, la defensa de Vox se ha opuesto a las medidas cautelares en su contra, alegando, además, que el demandante no tiene legitimación para pedirlas. Pedro Muñoz, por contra, ha recordado que se afilió al partido —para poder solicitarlas— el 8 de mayo de 2022.

Desde la formación, sostienen que el letrado aún no es militante de pleno derecho, ya que no ha superado los nueve meses de afiliación provisional. Asimismo, han incidido en el que el demandante también milita en Izquierda Unida. Y este martes le han reprochado que su interés no es otro que el de "expulsar del procedimiento electoral a una formación democrática" y satisfacer un "afán de notoriedad personal".

El empadronamiento

La candidatura de Macarena Olona ya resultó polémica, debido a que la alcaldesa de Salobreña (Granada), la socialista María Eugenia Rufino, inició el proceso para dar de baja su empadronamiento, registrado el pasado mes de noviembre.

La regidora argumentó que, tras dos visitas, la Policía Local no pudo "acreditar" que Olona residiese, efectivamente, en la vivienda del presidente de Vox en la localidad, Manuel Martín. Macarena Olona, no obstante, sí es diputada nacional por la circunscripción de Granada.

Pero, la Junta Electoral de Granada rechazó, el pasado 23 de mayo, la petición planteada por la coalición Andaluces Levantaos para anular la candidatura de Vox.

