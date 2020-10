Una Sala de mayoría conservadora absuelve a Trapero en pleno pulso de la izquierda con los jueces

Un tribunal del que han formado parte dos magistrados de talante conservador -Concepción Espejel y Francisco Vieira- y un progresista -Ramón Sáez- ha absuelto al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, en su día icono del independentismo catalán, de todos los cargos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

La sentencia, cuyos argumentos se conocerán este miércoles y contra la que cabe recurso de apelación, exculpa a Trapero de los delitos de sedición y desobediencia a los tribunales de los que fue acusado por la Fiscalía. El Ministerio Público pedía 10 años de prisión contra quien era el máximo responsable de la Policía catalana en el otoño de 2017, cuando el Parlamento autonómico llegó proclamar la independencia.

La Audiencia Nacional ha absuelto también a César Puig, ex secretario general de la Consejería de Interior; a Pere Soler, ex director general de la Policía catalana, y a la intendente Teresa Laplana, responsable del operativo de seguridad de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. En esa fecha el departamento que entonces dirigía Oriol Junqueras fue registrado por la Guardia Civil y la secretaria judicial, que fueron sitiados durante horas sin poder salir del edificio.

El fallo absolutorio representa un factor favorable a la distensión que busca el Gobierno del PSOE y Podemos respecto al independentismo catalán, estrategia de la que forman parte el anuncio de la reforma del delito de sedición o el reciente impulso a a tramitación de los indultos a los condenados del 'procés'.

La decisión -que se produce en un momento de grave enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por una reforma que, según los jueces, incrementa el control político de su órgano de gobierno- desmiente la crítica del partido de Pablo Iglesias de que la Justicia española actúa "al servicio de la derecha". La absolución de la cúpula de la Policía catalana se ha producido gracias a que el conservador Vieira se ha alineado con Sáez, ponente de la sentencia, formando así una mayoría frente a la presidenta de la Sala, Espejel.

De esta forma, la misma Audiencia Nacional criticada por los independentistas y el propio Iglesias por encarcelar preventivamente en 2017 a los líderes del 'procés' ha acabado destruyendo la tesis de la Fiscalía y de la Guardia Civil de que la cúpula de los Mossos fue una "pieza clave" de la estrategia secesionista coadyuvando a la celebración de la consulta independentista del 1-O en lugar de impedirla, como habían ordenado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Cataluña.

El referéndum era un paso previo indispensable para la posterior declaración de independencia. La Audiencia Nacional, sin embargo, ha concluido que no hay pruebas de que, en connivencia con el Gobierno de Puigdemont, Trapero obstaculizara el cumplimiento de las órdenes judiciales contrarias a la celebración de la consulta.

La Sala ha acogido la tesis de la abogada Olga Tubau de que los mandos de los Mossos presentaron a la Fiscalía Superior de Cataluña un plan para impedir el 1-O que no fue objetado. El plan se reveló incapaz de frenar la consulta del mismo modo que también fracasaron la Policía Nacional y la Guardia Civil: no porque no quisieran, sino porque no pudieron parar a los dos millones de personas que acudieron a las urnas.

El exconsejero de Interior Joaquim Forn, mando político de Trapero, celebró este martes su absolución. "Una buena noticia! Siento una inmensa alegría por la absolución del mayor Trapero y la cúpula de Interior el 1-Oct. Y con esta decisión se abren aún más dudas sobre la sentencia del Supremo", escribió Forn en Twitter.